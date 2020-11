Drew Carey s’est joint à de nombreux autres animateurs de jeux télévisés pour rendre hommage à Alex Trebek dimanche après sa mort des suites d’un cancer du pancréas. Trebek avait combattu la maladie pendant plus d’un an et était retourné travailler sur Jeopardy! quand son décès a fait la une des journaux. L’émission a confirmé la mort du légendaire animateur canadien.

«Jeopardy! Est attristé de partager qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et de ses amis. Merci, Alex», a publié le Twitter officiel de l’émission. La nouvelle a déclenché un flot d’hommages et de deuil de la part des fans de l’émission, mais les autres animateurs ont en effet conduit la nouvelle à la maison pour beaucoup. L’hôte de The Price is Right a rejoint Pat Sajak et Tom Bergeron, retweetant le Jeopardy! post de leur compte et en ajoutant sa propre prise.

Je viens d’entendre cette triste nouvelle. Alex était un homme si gentil. Il était vraiment une bénédiction pour le monde. #ripalextrebek https://t.co/CR4Raj7jhO – 🅳🆁🅴🆆 🅲🅰🆁🅴🆈 (@DrewFromTV) 8 novembre 2020

Bergeron a partagé des mots similaires et une photo de son apparition sur Celebrity Jeopardy à côté de l’hôte. “Triste nouvelle ce matin. Sa bataille franche et courageuse a été une inspiration”, a écrit l’ancien animateur de Dancing With the Stars. Pat Sajak, sans doute le plus proche de Trebek dans le monde du jeu télévisé, a consacré une déclaration plus charnue à l’animateur décédé.

“Le courage, la grâce et la force d’Alex Trebek ont ​​inspiré des millions de personnes et ont impressionné ceux d’entre nous qui l’ont connu. Une perte énorme pour sa famille, ses amis, ses collègues et d’innombrables téléspectateurs”, a écrit Sajak sur Twitter. “J’ai été honoré d’être un ami et de faire partie de sa famille professionnelle pendant toutes ces années. Une journée très triste.”

Trebek avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade IV près d’un an et demi plus tôt, donnant des mises à jour réalistes aux fans tout au long de ses traitements. Il a même gardé son humour intact tout au long, faisant des blagues sur le fait de continuer à animer l’émission.

«À vrai dire, je le dois! Parce que selon les termes de mon contrat, je dois héberger Jeopardy! Pendant trois ans de plus! Trebek a dit aux fans. “Alors aidez-moi. Gardez la foi et nous gagnerons. Nous y arriverons. Merci.” Repose en paix.