Le frère d’Eddie Van Halen, Alex Van Halen, s’exprime après la mort du rockeur cette semaine. Alex, qui est un autre fondateur de Van Halen aux côtés d’Eddie, a partagé une photo d’enfance des deux garçons avec Entertainment Tonight. “Hey Ed. Je t’aime. A bientôt de l’autre côté. Ton frère, Al,” dit Alex, 67 ans. Sur la photo en noir et blanc, Alex, qui a deux ans de plus qu’Eddie, se tient au-dessus de son jeune frère, qui joue une batterie jouet.

L’hommage d’Alex est survenu quelques jours après que le fils et camarade d’Eddie, Wolfgang – qu’il partageait avec son ex-épouse Valerie Bertinelli – a annoncé la tragique nouvelle de la mort d’Eddie. «Je ne peux pas croire que je dois écrire cela, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu sa longue et ardue bataille contre le cancer ce matin», a déclaré Wolfgang. «C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. J’aime vous tellement, Pop. “

Le coéquipier d’Eddie, David Lee Roth, lui a également rendu hommage avec une photo rétrospective des deux sur scène. «Quel long voyage formidable ça a été», a-t-il écrit. L’autre ancien coéquipier d’Eddie, Sammy Hagar, a écrit: «Le cœur brisé et sans voix. Mon amour pour la famille». Hagar a révélé cette semaine qu’il s’était réconcilié avec Eddie après avoir précédemment décrit leur relation comme «aux toilettes».

Dans une lettre que Howard Stern a lue à l’antenne lors de l’épisode de mercredi de son émission de radio SiriusXM, Hagar a écrit: «Je serais ravi que vous partagiez qu’Eddie et moi avions envoyé des SMS, et c’est une fête d’amour depuis que nous avons commencé à communiquer plus tôt cette année. Nous avons tous les deux convenu de ne le dire à personne à cause de toutes les rumeurs que cela ferait sur des retrouvailles, etc.

“Il a arrêté de me répondre il y a un mois, et j’ai pensé que ce n’était pas bon,” continua Hagar. «J’ai tendu la main une fois de plus la semaine dernière et quand il n’a pas répondu, j’ai pensé que c’était une question de temps, mais c’est venu bien trop tôt.

Eddie est décédé à l’âge de 65 ans mardi matin après une bataille de plusieurs années contre le cancer de la gorge. Il était entouré de sa famille au moment de sa mort, dont sa femme Janie, Wolfgang et Alex.