La star de la WWE Alexa Bliss, de son vrai nom Lexi Kaufman, est désormais fiancée. Le musicien Ryan Cabrera a posé la question, prenant le lutteur professionnel au dépourvu. Elle a répondu en déchirant et en disant oui.

Bliss a publié une photo du moment où elle a dit oui sur Twitter. Cette image provient d’une vidéo Instagram montrant le couple à distance. Ils se tenaient côte à côte à côté d’un grand bouquet de fleurs. Cabrera a ensuite fouillé dans sa poche et a sorti l’anneau avant de se mettre à genoux. Pendant qu’il prononçait son discours, Bliss tenait sa main sur sa bouche.

“Je suis l’homme le plus chanceux du monde, je vais épouser la femme la plus gentille, la plus douce, la plus drôle, la plus réfléchie, la plus brillante que j’aie jamais rencontrée de ma vie !!!” Cabrera a écrit dans un post Instagram. “La seule autre femme que je connaisse qui a exactement les mêmes qualités que ma mère qui est parfaite à mes yeux !! Le meilleur jour que j’ai jamais eu en 38 ans sur cette planète à ce jour … Je t’aime toujours et pour toujours Lex !!! Les gens auront toujours leurs opinions, mais LOVE conquerra toujours, et c’est comme ça que je choisis de vivre ma vie. “

Lorsque les deux célébrités ont publié les vidéos, plusieurs de leurs amis et supporters ont offert leurs félicitations. Lance Bass a déclaré que cet engagement le rendait si heureux. De même, l’ancien chanteur principal de Yellowcard, William Ryan Key, a déclaré qu’il était si heureux pour Bliss et Cabrera.

Alors que la majorité des commentaires exprimaient leur soutien aux nouveaux engagés, Mike the Miz a pris une autre décision. Oui, il a dit qu’il était heureux pour Bliss et Cabrera, mais il a aussi plaisanté sur la tenue du chanteur. “Bravo vraiment incroyable. D’autant qu’elle vous a laissé emprunter son manteau pour l’occasion”, a-t-il écrit sur Instagram.

Les fiançailles ont eu lieu un an après la rencontre initiale de Bliss et Cabrera, ce qui est également une histoire unique. Des rumeurs ont fait surface selon lesquelles ils sortaient ensemble, alors ils ont décidé de se rencontrer. Ce moment a déclenché une romance qui a abouti à l’engagement.

“C’est drôle comment nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes rencontrés à cause d’une rumeur selon laquelle nous sortions ensemble”, a expliqué Bliss sur le podcast Bellas en août. “Quand TMZ a publié ça, nous étions amis à l’époque. Vous savez comment sont les fans de la WWE? Ils sont très passionnés et dans notre vie personnelle. Il aimait certains de mes tweets, et un fan a vu ça et a commencé tout un Instagram que nous étions. datant et tagué tout le monde dans l’entreprise. “