L’ex-petite amie de lexander Zverev a affirmé qu’elle avait tenté de se suicider alors qu’elle faisait de nouvelles allégations de violence conjugale par le finaliste de l’US Open de cette année.

Olya Sharypova avait précédemment affirmé que l’Allemand avait tenté de l’étouffer avec un oreiller lors de l’US Open de l’année dernière, ce qu’il a fermement démenti dans un long communiqué.

Mais dans une interview avec Racquet Magazine, elle a fait d’autres allégations d’abus au cours de sa relation avec Zverev, qui fait partie des joueurs prévus pour les finales ATP à Londres à la fin de la semaine prochaine.

Après sa dernière victoire au Masters de Paris jeudi, Zverev a continué de protester contre son innocence.

Il a dit: «Eh bien, comme je l’ai déjà dit, je pense avoir tout dit sur mon Instagram. Je ne peux rien dire de plus à ce sujet. Comme je l’ai dit, elles ne sont pas vraies.

Zverev avait précédemment émis une longue réfutation le mois dernier aux allégations initiales, qu’il a qualifiées de «non fondées».

Il a déclaré: «Nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants et avons partagé de nombreuses expériences ensemble.

“Je regrette beaucoup qu’elle fasse de telles déclarations. Parce que les accusations ne sont tout simplement pas vraies.

“Nous avions une relation, mais elle a pris fin il y a longtemps. Pourquoi Olga fait ces accusations maintenant, je ne sais tout simplement pas.

«J’espère vraiment que nous trouverons tous les deux un moyen de nous traiter à nouveau de manière raisonnable et respectueuse.»

Dans les dernières déclarations, Sharypova a déclaré avoir été frappée au visage par Zverev lors de la Laver Cup de l’année dernière à Genève, après quoi elle s’est injectée de l’insuline pour tenter de mettre fin à ses jours.

Elle a déclaré: «Nous avons eu un autre combat et dans ce combat, il m’a frappé au visage pour la première fois. Dans d’autres combats, il me poussait, me poussait, me tordait les bras, m’étouffait.

«Mais c’était la première fois qu’il me frappait, vraiment me frappait.

Elle a affirmé que Zverev avait ensuite pris d’assaut mais est revenue pour la trouver enfermée dans la salle de bain et a trouvé un responsable du tournoi pour obtenir de l’aide.

Elle a ajouté: «Je savais que si vous êtes une personne en bonne santé et que vous prenez de l’insuline, vous pouvez mourir. Je l’ai injecté et je n’ai pas eu peur.

«Je voulais juste partir d’une certaine manière parce que je ne peux plus le supporter. Je ne voulais plus vivre.

«J’avais toujours entendu ces choses de sa part, que je suis une mauvaise personne, que je ne mérite rien. J’ai pensé: ‘Si je suis une mauvaise personne et que personne ne se soucie de moi pour ce que je vis?’ ”