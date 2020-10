Alexandra Daddario est l’une des femmes les plus travailleuses d’Hollywood depuis quelques années. Elle a gagné en popularité pour son rôle récurrent dans la série True Detective et a continué à jouer dans des films tels que San Andreas, Baywatch, The Layover et When We First Met. Et même si elle aime jouer, Daddario a une passion pour les chiens et veille à ce que les animaux de compagnie protégés reçoivent l’amour lors de la journée nationale Make a Dog’s Day (22 octobre).

“Tout au long du mois d’octobre, Subaru encourage l’adoption de chiens et ils célèbrent également les Underdogs, qui sont les derniers chiens de refuge à avoir été adoptés (chiens ayant des besoins spéciaux, chiens âgés, chiens ayant des difficultés physiques, etc.)”, a déclaré Daddario exclusivement à PopCulture.com par e-mail. “Et le 22 octobre, Subaru invite les propriétaires de chiens à faire quelque chose de spécial pour leur chien et à partager leur chien heureux sur les réseaux sociaux [hastag MakeADogsDay]”Daddario a également dit qu’elle était” obsédée par les chiens “et pense que” c’est une si grande cause que Subaru fait, pour que les gens sortent et adoptent. “

Il est clair que Daddario veut que tous les chiens soient aimés, et si cela ne tenait qu’à elle, elle adopterait plusieurs chiens. «J’adore adopter et accueillir des chiens», a déclaré Daddario. “Mon horaire de voyage rend difficile d’avoir plus d’un chien permanent, mais j’adopterais chaque chien si je le pouvais.” Pour l’instant, l’actrice de 34 ans est propriétaire d’un chien, Levon. Daddario a déclaré qu’elle avait adopté Levon à l’âge de 2 ans dans un groupe de sauvetage.

«Quand j’étais là-bas, une femme qui travaillait là-bas m’a dit que je pouvais l’emmener pour le week-end», a expliqué Daddario. «Et puis à la seconde où il était chez moi, je suis tombé amoureux de Levon et il n’est jamais retourné au refuge. Levon est partout sur le compte Instagram de Daddario, mais il est également occupé à suivre sa propre page Instagram qui compte plus de 48000 abonnés. “Levon est définitivement une énorme star”, a déclaré Daddario. “Je serais honoré s’il me dépassait dans les partisans, je serais extrêmement heureux pour lui.”

Avec Daddario sensibilisant aux animaux de compagnie protégés, on pourrait penser qu’elle a sa part d’animaux en grandissant. Ce n’était pas le cas, mais lorsqu’elle a déménagé à Los Angeles, Daddario a commencé à adopter des chiens. «Je n’avais pas d’animaux de compagnie en grandissant, donc ce n’est qu’après avoir déménagé à Los Angeles et j’étais seule que j’ai vraiment commencé à adopter un chien», a-t-elle déclaré. «Dans mes temps morts, j’aime aller dans les refuges et donner de mon temps pour aider et utiliser ma plateforme pour encourager les gens à adopter.