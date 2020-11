UNE

ll quatre congressistes démocrates connues sous le nom de «l’escouade» ont été réélues.

«Notre fraternité est résiliente», a tweeté Mme Omar sous une photo des quatre femmes.

Les congressistes «progressistes», qui sont toutes des femmes d’origine ethnique non blanche, se font les champions de questions telles que le changement climatique et la gratuité des soins de santé.

Ils ont subi de fréquentes dérision du président Donald Trump.

Alexandrie Ocasio-Cortez

Mme Ocasio-Cortez a déclaré: «Servir New York-14 et lutter pour les familles de la classe ouvrière au Congrès a été le plus grand honneur, privilège et responsabilité de ma vie.

“Merci au Bronx et au Queens de m’avoir réélu à la Chambre malgré les millions dépensés contre nous, et de me faire confiance pour vous représenter une fois de plus.”

Dans un message aux supporters, Mme Pressley a déclaré: «Ensemble, nous nous sommes battus pour notre humanité commune. Nous avons organisé. Nous nous sommes mobilisés. Nous avons légiféré sur nos valeurs. Je suis si fier d’être votre membre du Congrès et votre partenaire dans le travail. Je crois en notre pouvoir. Et nous ne faisons que commencer.

Mme Tlaib, qui avec Mme Omar a été l’une des deux premières femmes musulmanes à être élues au Congrès il y a deux ans, a tweeté ses félicitations à Mme Pressley.

«L’équipe est grande», dit-elle.

Les quatre femmes ont riposté contre la prétendue xénophobie dans la politique américaine – y compris de la part de M. Trump.

Mme Omar est arrivée en Amérique à l’âge de 12 ans après avoir été touchée par une Somalie déchirée par la guerre. Elle est la première femme de couleur à représenter le Minnesota au Congrès.

M. Trump a été accusé d’attaques xénophobes contre Mme Omar – notamment en suggérant qu’elle nous disait «comment diriger notre pays». Son public était principalement blanc.

Mme Ocasio-Cortez a été qualifiée de voix radicale et socialiste au sein du parti démocrate par M. Trump.

Son challenger, le républicain John Cummings, a créé un groupe appelé «Stop AOC Pac» et a dépensé un demi-million de dollars en campagnes anti-Ocasio-Cortez.