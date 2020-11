Cela fait huit mois que la Maison Blanche et le Congrès ont adopté la loi CARES, qui a fourni aux Américains éligibles un chèque unique de 1 200 $. Étant donné que la pandémie continue de poser un grave problème aux États-Unis, beaucoup se demandent si une aide supplémentaire est en route. Vendredi, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez a tweeté que l’Amérique avait désespérément besoin d’un autre plan de relance comprenant des chèques de relance, une remise de loyer et d’autres soutiens financiers, comme l’a noté Newsweek.

Malgré le fait que les démocrates et les républicains ont partagé qu’ils étaient désireux de promulguer un autre plan de relance, il existe encore une variété de questions liées au plan sur lesquelles les deux parties ne se sont tout simplement pas entendues. Mais Ocasio-Cortez a exhorté ces législateurs à mettre leurs problèmes de côté afin de donner la priorité aux Américains en matière de législation de relance. Elle a écrit qu’elle voulait que les Américains reçoivent des chèques de relance supplémentaires, une remise de loyer, un allégement hypothécaire, un soutien aux petites entreprises, des tests COVID-19 gratuits, une prime de risque et des soins de santé pour les personnes non assurées et sous-assurées. La membre du Congrès a terminé son message en demandant, “ou est-ce trop socialiste aussi?”

Pouvons-nous s’il vous plaît obtenir des chèques de relance, des allégements hypothécaires et des remises de loyer et un soutien aux petites entreprises et des tests gratuits, une prime de risque et des soins de santé pour les non-assurés (et sous-assurés) au milieu d’une pandémie ou est-ce trop socialiste aussi? – Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 14 novembre 2020

Selon Newsweek, la prochaine date limite pour le budget fédéral tombe le 11 décembre. Avant cette date, le Congrès doit approuver un projet de loi de dépenses afin d’éviter la fermeture du gouvernement. De plus, si les démocrates et les républicains parviennent à un accord sur un autre plan de relance, ils pourraient utiliser cette fenêtre pour adopter un plan. Même s’il est possible que le Congrès parvienne à un accord avant la fin de 2020, il est toujours probable que les Américains ne commenceront même pas à recevoir des chèques de relance ou une aide avant 2021.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a même exprimé son soutien à l’adoption d’un autre plan de relance avant la fin de l’année. Le 4 novembre, il a déclaré aux journalistes qu’il était effectivement “nécessaire” d’adopter plus de législation avant la fin de 2020. Il a dit: «Nous avons besoin d’un autre plan de sauvetage. Le Sénat rentrera en session lundi prochain. Espérons que les passions partisanes qui nous ont empêchés de faire un autre plan de sauvetage s’apaiseront avec les élections. Et je pense que nous devons le faire et je pense que nous devons le faire avant la fin de l’année. »McConnell a même déclaré que le prochain paquet pourrait inclure« davantage pour les gouvernements des États et locaux ».