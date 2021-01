Les procureurs affirment qu’il a violé les conditions de libération conditionnelle d’une peine avec sursis pour détournement de fonds qui, selon lui, était politiquement motivée.

Le critique du Kremlin Navalny débarque à Moscou

La décision a mis fin à une audience de plusieurs heures organisée dans un commissariat de police à la périphérie de la capitale russe, où l’homme politique est détenu depuis son arrestation dimanche.

Le juge a ordonné la détention de M. Navalny jusqu’au 15 février.

Il aura une autre audition le 29 janvier pour déterminer si sa peine avec sursis de trois ans et demi doit être remplacée par une peine de prison, a rapporté la BBC.

Il fait également face à trois affaires pénales distinctes.



Alexei Navalny a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux appelant les Russes à “ descendre dans la rue ”



M. Navalny a répondu en qualifiant son traitement de “moquerie de la justice” et en accusant le président russe Vladimir Poutine d’avoir jeté le code pénal du pays par la fenêtre.

Dans une vidéo publiée sur Twitter après la décision de lundi, il a exhorté les Russes à descendre dans la rue pour protester.

“N’ayez pas peur, descendez dans la rue. Ne sortez pas pour moi, sortez pour vous et votre avenir”, a déclaré M. Navalny.

Environ 200 personnes se sont rassemblées devant le poste de police, malgré des températures de -18 ° C, pour exiger sa libération.

Les appels à la libération immédiate de M. Navalny sont venus de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, du bureau du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, et de M. Raab, parmi d’autres hauts fonctionnaires.

Le choix du président élu américain Joe Biden comme conseiller à la sécurité nationale a appelé les autorités russes à le libérer.

“M. Navalny devrait être immédiatement libéré, et les auteurs de l’attaque scandaleuse contre sa vie doivent être tenus pour responsables”, a tweeté Jake Sullivan.

Le secrétaire d’État américain sortant, Mike Pompeo, a déclaré que les États-Unis «condamnaient fermement» l’arrestation.

L’avocat de M. Navalny, Vadim Kobzev, a déclaré à l’agence de presse Interfax que sa défense envisageait de faire appel de la décision.

La détention de cet homme de 44 ans était largement attendue car le service pénitentiaire russe a déclaré qu’il avait violé les conditions de probation d’une condamnation avec sursis pour une condamnation pour blanchiment d’argent en 2014.

Le service a déclaré qu’il chercherait à ce que M. Navalny purge sa peine de trois ans et demi derrière les barreaux.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que les réactions occidentales à son arrestation reflétaient une tentative de «détourner l’attention de la crise du modèle de développement occidental».

Il a été transféré d’un hôpital de Sibérie à un hôpital de Berlin deux jours plus tard.

Des laboratoires en Allemagne, en France et en Suède, ainsi que des tests de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, ont établi qu’il avait été exposé à un agent neurotoxique Novichok de l’ère soviétique.

Les autorités russes ont insisté sur le fait que les médecins qui ont traité M. Navalny en Sibérie avant son transport par avion en Allemagne n’ont trouvé aucune trace de poison.

La Russie a refusé d’ouvrir une enquête pénale à part entière, invoquant un manque de preuves que M. Navalny a été empoisonné, et les responsables ont mis l’Allemagne au défi de fournir la preuve de l’empoisonnement.

Un agent neurotoxique Novichok découvert chez la figure de l’opposition russe Navalny, selon l’Allemagne

Le mois dernier, M. Navalny a publié l’enregistrement d’un appel téléphonique qu’il a dit avoir passé à un homme qui, selon lui, appartenait à un groupe d’agents du Service fédéral de sécurité (FSB) qui l’aurait empoisonné en août, puis tenté de le dissimuler. .

Le FSB a qualifié l’enregistrement de faux.

Les autorités russes ont ouvert de multiples enquêtes pénales contre leur critique le plus sévère au fil des ans, et il a été jugé et condamné dans deux affaires pénales distinctes largement considérées comme politiquement motivées.

En décembre 2014, M. Navalny a été condamné pour fraude et blanchiment d’argent, que la Cour européenne des droits de l’homme a jugée «arbitraire et manifestement déraisonnable» trois ans plus tard.

La peine comportait une période de probation qui devait expirer en décembre 2020.



Alexei Navalny est un fervent cirque de Vladimir Poutine



Les autorités ont déclaré que le politicien était soumis à des contrôles réguliers en personne auprès des forces de l’ordre comme l’une des conditions de sa probation.

Le service pénitentiaire russe a d’abord accusé M. Navalny de ne pas se présenter à ces contrôles le 28 décembre – deux jours avant la fin de la période de probation.

M. Navalny et son équipe ont rejeté les accusations et ont déclaré que cette décision était une tentative du Kremlin d’empêcher le politicien de revenir en Russie.

Trois jours avant son retour à Moscou, le service pénitentiaire a affirmé dans un communiqué que M. Navalny ne s’était pas présenté à plusieurs reprises pour les contrôles, y compris lorsqu’il était en convalescence en Allemagne, et s’était dit «obligé d’entreprendre des actions pour détenir» le politicien.

M. Navalny avait déclaré à plusieurs reprises qu’il reviendrait en Russie malgré les menaces d’arrestation, affirmant qu’il n’avait pas quitté le pays par choix, mais plutôt “s’était retrouvé en Allemagne dans une boîte de soins intensifs”, et a déclaré qu’il était toujours dévoué à sa cause.

«Je retournerai en Russie, je continuerai mon travail. Aucune autre possibilité n’a jamais été envisagée ou n’est envisagée », a déclaré M. Navalny en octobre.