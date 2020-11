Alfonso Herrera espère que le film “El baile de los 41” revendiquera un fait historique pour la communauté LGBT, dont il est considéré comme un “allié”, et qu’un jour l’orientation sexuelle des personnages cessera d’être pertinente en ce qui concerne racontez une histoire, a rapporté El Universal.

«Le fait qu’un personnage soit homosexuel n’est pas la chose la plus importante, la situation est importante, le contexte dans lequel il se trouve. J’ai créé deux personnages homosexuels de la même manière que j’ai joué 40 personnages hétérosexuels », dit Herrera.

L’acteur joue dans le dernier film de David Pablos, «El baile de los 41», dans lequel il incarne Ignacio de la Torre, un homme politique et homme d’affaires renommé qui entretient une double vie en raison du contexte social qu’il a vécu pendant la dictature de Porfirio Díaz au Mexique (1876-1911).

Basé sur un événement qui a eu lieu en 1901, au cours duquel 42 hommes ont été arrêtés et punis pour s’être habillés comme des femmes, le film dépeint une société hypocrite et fermée dans laquelle «être homosexuel signifiait vivre caché», explique l’acteur.

«J’étais ravi de raconter une histoire qui a été rendue invisible, caricaturée et ridiculisée, il me semblait intéressant de pouvoir montrer quelque chose de plus terre-à-terre et plus énergique revendiquant la communauté LGBT +», dit Herrera.

Dans cette intention, le film suit l’amour entre le gendre du dictateur Porfirio Díaz et Evaristo Rivas, tout en montrant en même temps le côté sombre de chacun de ses personnages, la place qu’ils ont maintenue socialement et, sur cette base, leur spectre de possibilités.

«Il était important de ne pas revendiquer la figure d’Ignacio de la Torre. Il voulait montrer ces clair-obscur qu’il avait, il possédait l’une des plus grandes sucreries, c’était un homme extrêmement ambitieux, il avait soif de pouvoir et il voulait continuer à développer ses entreprises », explique l’acteur.

En outre, Herrera critique la manière dont De la Torre a traité sa femme, Amada Díaz, fille de Porfirio Díaz, en l’utilisant comme «monnaie d’échange» au profit des deux hommes qui cherchaient à accroître leur richesse et leur pouvoir.

«Je pense que la figure féminine est extrêmement importante dans le film. Ils étaient littéralement enfermés dans leurs maisons, enfermés. Tout ce qui s’est passé et a bougé dans la société était basé sur ce que les hommes ont généré et il est également important de se demander jusqu’où nous avons progressé », explique l’ancien membre de RBD.

C’est pourquoi Alfonso assure que l’une des raisons pour lesquelles il a accepté le projet de Pablos, qui sera présenté en première le 19 novembre, était de pouvoir faire écho à ces histoires en faveur de la liberté et de l’inclusion.

«Je me considère comme un allié de la communauté LGBT + et je serai dans tout ce qui a à voir avec la liberté, le respect, l’ouverture. Je voudrais vivre dans un Mexique plus libre et plus respectueux et cela dépend, je pense, des décisions que nous prenons non seulement à long terme mais au quotidien », dit-il.