Alfonso Morales a perdu la vie, grand commentateur de lutte | Instagram les nouvelles

Il y a quelques minutes à peine, la nouvelle a été partagée via Twitter que l’un des grands commentateurs de la lutte, de la boxe et du sport mexicains était Dr Alfonso Morales a perdu la vie.

Il ne fait aucun doute que cette année 2020 a été l’une des plus difficiles et même des plus «cruelles» en raison de tant de pertes humaines que nous avons subies tout au long de ces mois, que ce soit à cause de la pandémie ou d’autres maladies.

Au cours de centaines de diffusions de programmes, ce personnage, tant aimé non seulement des lutteurs mais aussi des téléspectateurs et fans de ces sports, était présent sur Twitter la nouvelle de son départ a rapidement commencé à devenir virale.

Le responsable du partage des faits était son neveu Leonardo Riaño à travers une publication sur le service de microblogging (Twitter), il a partagé la raison de son départ et c’est que pendant longtemps ses frères et lui-même ont été à ses côtés dans la lutte contre une carence rein, mais son corps ne pouvait plus et a perdu sa bataille.

Dans la publication, il remercie le public, les amis et connaissances de la Dr Alfonso Morales pour le soutien et la grande affection qu’ils lui ont apporté, car on sait qu’il était une très bonne personne et un grand être humain en plus d’être une légende vivante et une célébrité dans la lutte, ses phrases emblématiques resteront dans les mémoires pendant de nombreuses années Vous connaissez peut-être certains d’entre eux mais vous avez entendu parler de leur nom si c’est le cas:

Impressionnant Gentils amis Enooooorme Je ne suis pas des ténèbres Quel barbare!

Si vous êtes un admirateur de la lutte, à plusieurs reprises, vous avez été ému d’entendre sa voix alors qu’il racontait les mouvements des lutteurs.

Son surnom est dérivé du fait qu’il a étudié et obtenu son diplôme de psychiatre, ses études ont été suivies par l’Université autonome du Mexique (UNAM), à cause de cela, ils ont commencé à l’appeler “médecin”, Dr. Alfonso Morales Villela.

Les nouvelles récentes ont choqué non seulement le public mais également différents lutteurs et le conseil de lutte qui ont écrit un message sur leur compte Twitter.

Le World Wrestling Council se joint au chagrin que la famille Lucha éprouve pour la mort sensible du légendaire commentateur sportif Dr. Alfonso Morales, qui est devenu une voix emblématique qui a marqué l’histoire de ce sport. Repose en paix “, a écrit @CMLL_OFICIAL

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Comme eux, certaines personnalités des médias ont immédiatement commencé à se manifester, ainsi que leurs fans avec des messages adressés à la famille, en espérant qu’ils démissionneront bientôt.

Comment oublier l’inoubliable “Quel baaaaaaaarbaro Magadan, quel barbare!”, Génie et figure importante du pankration et propriétaire de l’un des grands mythes de la lutte, repose en paix dans la grande obscurité “, a écrit @ erickfernandez3

La lutte libre Il ne s’agit pas seulement de regarder les combats entre les titans masqués, mais plutôt le fameux «masque contre cheveux», mais ils ne seraient rien sans les personnages qui les entourent, les arbitres, les commentateurs et tous les personnages qui aident à le mener à bien. cet événement si cher et passionnant pour beaucoup.

Chacun des commentateurs devient aussi célèbre que les lutteurs, car chacun d’eux a son propre style de narration et Alfonso Morales était l’un d’entre eux, l’émotion avec laquelle il décrivait ce qui se passait sur le ring a rendu ceux qui l’écoutaient la même ou même plus émotif que lui, ses phrases ont été adoptées par les téléspectateurs et les personnes présentes au fil des ans, nous espérons Sa famille a démissionné rapidement et qu’à 71 ans, il a eu une vie bien remplie.

Lisez aussi: Corrida? Pati Chapoy quittera Ventaneando, disent-ils