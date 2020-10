Alfonso Ribeiro a travaillé d’arrache-pied pour divertir des millions de fans pendant la pandémie avec la nouvelle saison des vidéos les plus amusantes d’Amérique. Cependant, il s’assure également que les familles profitent d’Halloween cette année en faisant équipe avec Mars Wrigley pour promouvoir la nouvelle application TREAT TOWN. PopCutlure.com a eu la chance de parler à Ribeiro de la nouvelle application qui permet aux fans de jouer virtuellement.

“C’est une application incroyable qui permet aux enfants de faire des trucs ou de traiter sans avoir à sortir et à le faire”, a déclaré Ribeiro dans notre série PopCulture @ Home. “Ils peuvent toujours le faire, mais ils peuvent accéder à l’application et créer leur propre avatar, faire leur porte d’entrée, le rendre amusant, puis inviter leur famille et leurs amis à venir faire partie de leur petit groupe et vous pouvez en fait allez-y. ” L’application propose également des crédits Candy que vous pouvez obtenir en vous rendant chez vos amis et votre famille. Les crédits Candy peuvent être échangés contre de vrais bonbons dans les magasins.

“C’est vraiment amusant, un moyen sûr de passer un bon moment”, a ajouté Ribeiro, 49 ans. “Pour moi, Halloween est un mois entier. Octobre est Halloween. C’est un mois entier de plaisir pour les enfants en sécurité et en mesure de se connecter avec leur famille et leurs amis.” Ribeiro, qui a quatre enfants, a poursuivi en disant qu’il utilisera l’application TREAT TOWN ce mois-ci pour célébrer Halloween. Cependant, la famille Ribeiro pourrait sortir pour une promenade socialement éloignée dans le quartier le soir d’Halloween.

“Nous prévoyons de rentrer à la maison avant Halloween”, a déclaré Ribeiro. “Nous allons probablement aller de manière sûre et probablement pas sortir et faire le truc ou le traitement. C’est pourquoi nous sommes en panne avec cette application parce qu’elle nous permet de le faire. Nous pourrions nous promener dans notre quartier, vous ne frappez à aucune porte. “

Ribeiro est capable de travailler avec Mars Wrigley en fonction de ce qu’il a vécu dans sa carrière. En plus des vidéos personnelles les plus amusantes d’Amérique, le joueur de 49 ans est l’hôte du jeu télévisé Catch 21. Les fans le connaissent de la série télévisée classique The Fresh Prince of Bel-Air, et il est heureux d’avoir pu travailler à Hollywood depuis presque toute sa vie.

“Je viens de fêter mon 40e anniversaire de travail dans l’industrie l’année dernière”, a déclaré Ribeiro. Je considère que c’est vraiment béni d’avoir même cette opportunité de continuer à faire ce que j’aime faire. Je sens constamment que je ne travaille pas un jour de ma vie parce que j’aime tellement ça. “