Alfred Molina jouera à nouveau au docteur Octopus dans Spider Man 3! | .

L’acteur Alfred Molina qui a donné vie au docteur Octopus dans “Spider Man 2” en 2004, le deuxième de la trilogie de Tobey Maguire revenir encore une fois, une nouvelle qui a provoqué une grande émotion parmi les fans de l’histoire.

C’est vrai, l’acteur Alfred Molina a été confirmé aujourd’hui, mardi 8 décembre, pour répéter son rôle de Docteur Octopus dans la troisième partie de Spider Man, avec Tom Holland.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’interprète avait déjà donné vie au méchant dans “Spider Man 2” de 2004, la suite de la première trilogie du héros arachnide auquel Tobey Maguire a donné vie.

C’est le deuxième acteur d’autres sagas de Spider Man à apparaître dans le monde de Tom Holland, comme Jamie Foxx, qui est apparu dans “The Amazing Spider Man 2” avec Andrew Garfield, reprendra également son rôle d’Electro.

En outre, Benedict Cumberbatch devrait également apparaître comme Doctor Strange, et les adeptes de cette histoire rêvent de voir Tobey Maguire, Andrew Garfield, Kirsten Dunst (Mary Jane du premier Spider-Man) et Emma Stone (Gwen Stacy) sur grand écran. du deuxième Spider-Man).

Il est à noter que Jon Watss dirigera le retour de “Homme araignée»d’après un scénario de Chris McKenna et Erik Sommers, tandis que les acteurs confirmés, outre Hollande, sont Zendaya, Marisa Tomei et Jacob Batalon.

On s’attend à ce que le film sorte le 17 décembre 2021, donc petit à petit nous saurons plus de détails à ce sujet.

En revanche, tout semble indiquer que l’acteur bien-aimé Tobey Maguire, interprète de Spider-Man pourrait apparaître dans les deux films au sein du Marvel Cinematic World.

En fait, il y a quelques semaines, il a été révélé que l’acteur Tobey Maguire était en train de négocier pour revenir “Spider-man 3«Cependant, son contrat pourrait aller plus loin et signer pour deux nouveaux films Marvel.

Et il ne fait aucun doute que “Spider-Man 3” est en train de devenir le film le plus intéressant des prochaines années, puisque à côté de Peter Parker de Tom Holland, nous aurons Doctor Strange de Benedict Cumberbatch et Electro de Jamie Foxx.

Cependant, il y a aussi eu une forte rumeur selon laquelle les acteurs Tobey Maguire et Andrew Garfiel répéteraient leurs rôles de Peter Parker dans ce qui sera une véritable folie du multivers dans les films de merveille.

Cela pourrait être un gros coup de pouce pour la carrière cinématographique de l’acteur, car Tobey Maguire avait l’air d’avoir le monde à ses pieds avant d’avoir 30 ans grâce à de superbes performances saluées par la critique avec les films les plus rentables du genre. de super-héros, mais ces dernières années, tout a changé pour lui.

Malheureusement, quand son temps en tant que grand héros de merveille S’arrêtant après trois films et des milliards de recettes au box-office mondial, Tobey Maguire a gardé un profil relativement bas à Hollywood.

D’un autre côté, Alfred Molina fait ses débuts dans le film “Raiders of the Lost Ark”, cependant, a commencé à se démarquer dans “Lettre à Brejnev” en 1985, qui a été suivi d’un rôle principal dans “Prick Up Your Ears en 1987”, où il a joué Kenneth Halliwell et en plus Molina a également joué le muraliste mexicain Diego Rivera dans “Frida”.

Les autres rôles de premier plan sont Species, Boogie Nights, Dudley Do-Right, Magnolia et Chocolat. Parmi les interprétations qui l’ont rendu populaire figurent celles du méchant docteur Octopus dans “Spider-Man 2” et de l’évêque Manuel Aringarosa dans “The Da Vinci Code”.

