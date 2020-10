L’une des rivalités les plus notoires et les plus controversées de ces dernières années dans le show business a sans aucun doute été celle du chef d’orchestre Alfredo Adame et du célèbre ghostbuster Carlos Trejo, c’est pourquoi les messages «émotionnels» échangés récemment ont attiré l’attention.

Il convient de rappeler que lors de la conférence de presse au cours de laquelle ils annonceraient les détails du combat intitulé “Ajustements de compte”, dans lequel les deux célébrités organiseront un match de boxe, qui a été convenu pour 2019 et annulé en raison du L’agression de Trejo contre Adame. Depuis lors, et même bien avant, les deux personnages ont échangé une série d’insultes, mettant en vedette divers procès et discussions.

Désormais, les messages échangés ont attiré l’attention, car il semble que le youtubeur et influenceur Javier Islas, mieux connu sous le nom d’Islas Vlogs, ait réalisé ce que personne n’imaginait en simulant une réconciliation entre les deux personnages controversés.

Bien qu’au début, il semblait qu’Adame et Trejo avaient «signé la paix», tout cela faisait partie d’une vidéo sur la chaîne Islas Vlogs, dans laquelle le youtubeur et un ami achetaient une salutation d’Alfredo Adame à Carlos Trejo et vice versa .