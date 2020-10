Alfredo Palacios perd la vie le styliste des stars | INSTAGRAM

La triste nouvelle a été publiée aujourd’hui, dimanche 25 octobre, via les réseaux sociaux Santé et Beauté, Alfredo Palacios, le maquilleur des stars, a perdu la vie après avoir été hospitalisé en raison de problèmes de circulation à la jambe.

Cet homme célèbre a toujours été très conscient de la étoiles et des personnalités qui apparaissent à la télévision mexicaine, en fait, il était chargé de maquiller pour beaucoup d’entre eux, c’est donc quelque chose d’assez triste à annoncer et à lire pour beaucoup.

Il était également très au courant de son programme, puisqu’il était un amoureux des médias depuis plus de 30 ans, il dirigeait le programme Santé et beauté du réseau Radio Fórmula et c’est grâce à lui qu’il a été mieux connu.

Cela pourrait aussi vous intéresser: la star de Cake Boss, Buddy Valastro fait face à une troisième opération

C’est sur le Twitter officiel de ce programme que les mots qui confirmeraient sa perte ont été écrits:

«Nous n’aurions jamais voulu partager cette nouvelle. Aujourd’hui est un triste jour pour l’équipe “Santé et Beauté”. Ce dimanche 25 octobre, notre roi de la radio est décédé. Nous vous informons officiellement que notre Alfredo Palacios est décédé. Repose en paix.”

Peu de gens connaissaient son excellent travail, mais il a toujours été l’un des stylistes les plus reconnus et les plus réussis dans le milieu artistique, nous nous souviendrons donc un peu de sa vie puisqu’il faisait partie de quelque chose d’assez grand et mérite qu’on se souvienne.

Il était bien connu et a même été vu dans sa jeunesse avec Irma Serrano, Verónica Castro ou Lucía Méndez et même María Félix, car ses mains étaient considérées comme magiques pour un excellent travail qui les rendait plus que belles.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Malgré le fait que ses relations étaient basées sur le travail, son excellent traitement et son charisme ont réussi à lui faire un lien plus fort avec les artistes, générant une amitié sincère, car il se sentait assez bien accompagné et soutenu par eux.

Cependant, tout n’était pas rose car il était également connu de son éloignement avec Verónica Castro, quelque chose qui lui faisait beaucoup de mal et était un détail qui le marquait.

En fait, il y a quelques années, une possible série biographique de sa vie faisait l’objet de rumeurs, ce qui en fait il a avoué qu’il l’aimerait beaucoup, mais c’était un peu effrayant car il connaissait pas mal de choses très fortes sur les actrices et les acteurs.

Jusqu’à présent, on ne sait pas si quelque chose a été spécifié à propos de ce projet qui en révélerait beaucoup sur le sujet et ce serait sûrement un succès et bien plus encore maintenant ce qui va manquer au milieu.

Sur son Instagram officiel, il a consacré beaucoup de son temps et de ses publications à aider les gens, car il partageait des recettes pour éliminer la mauvaise odeur des chaussures maintenant, ainsi que des recettes pour les rides et bien plus encore.

Même en ces temps difficiles, il a partagé des recettes pour nous aider à renforcer notre système immunitaire, ce qu’il considérait comme très important et d’après ce que nous pouvons dire, il se souciait beaucoup des autres et pas seulement de lui-même, mais de son travail et des gens.

Il a reçu de nombreux prix et il l’a toujours reçu avec beaucoup de joie, d’élégance et de maintien, montrant que nous devons faire ce que nous aimons et ainsi en faisant un effort, nous atteindrons nos objectifs.