Il a été Alicia Machado qui a récemment abordé l’histoire qu’il a eue avec Luis Miguel, qui a révélé plusieurs détails parmi eux sur quelque chose qu’il regrette au sujet de sa relation avec le «Soleil du Mexique».

Alors que de nombreuses autres célébrités, en particulier mexicaines, ont partagé qu’à un moment donné leur vie a croisé celle du chanteur Luis Miguel, l’ancien Miss Univers Alicia Machado avoue et même «regrette» que quelque chose ne se soit pas produit, a-t-elle déclaré dans une récente interview.

On sait qu’un grand nombre de célébrités féminines ont tourné autour de la vie de la soi-disant “Soleil du Mexique«Dans cette liste se trouve l’ancienne reine de beauté Alicia Machado qui, à un moment donné, s’est souvenue des jours où elle vivait avec lui, ce qui la rappellerait après plusieurs années.

Cependant, la beauté vénézuélienne n’a pas été très fière de faire partie du passé de l’interprète.

Était-ce l’un de vos “piliers”?

C’est au cours d’une des visites que l’actrice, mannequin et chanteuse a fait au “Aujourd’hui“où il a fini par ouvrir son cœur pour aborder certains détails sur les moments qu’il a vécus avec la star de la musique.

Dans l’une des dynamiques menées dans l’émission du matin, l’histrionique s’est retrouvée face à face avec celle qui était à un moment donné son partenaire, le chanteur Luis Miguel.

La nouvelle réunion faisait partie d’un procès fictif où l’artiste apparaît derrière les barreaux tandis que les animateurs de l’émission, qui agissent en tant que juges de l’affaire alléguée.

L’un des premiers à interroger Machado fut Shanik Berman, qui demanda plus de détails sur la relation entre les deux. L’expert a commencé par fournir des informations dans le cadre de la prétendue «enquête».

Je veux lui demander qu’étant la Miss Univers la plus divine du monde, avec le “Soleil du Mexique”, huit mois de rencontres, elle était à Acapulco, de haut en bas, dis-moi, était-ce une bonne amie @ nt3?

L’histrionique a révélé entre autres, la façon dont Luis Miguel évolue en couple et même sa façon de s’embrasser, laissant entendre que c’est l’une des vertus inoubliables qui le caractérisent.

Ce fut une très belle expérience, c’est un homme charmant et magnifique, “un vrai gentleman”.

Quant aux baisers, l’ancienne reine les a qualifiés de “très riches”, a déclaré le lauréat du concours de beauté en 1996.

Face à d’autres questions sur les échantillons d’affection de la chanteuse, la célèbre a répété que ce n’était pas du type matériel, mais d’arriver dans un avion pour l’inviter à un dîner et même aussi chanter des chansons.

Après cela, et essayant de contenir ses émotions, il a souligné qu’il avait interprété un extrait d’une de ses chansons à succès, les premières lignes de la chanson “Sueña”.

D’autre part, il a également précisé que sa «liaison» avec la star qui partage les racines portoricaines et mexicaines «Luismi» ne va pas au-delà d’être quelque chose de plus innocent et ne va pas au-delà de l’échange de baisers et de caresses.

À un moment donné, la célèbre actrice a été interrogée par l’animateur sur la performance de l’interprète de “Sous la table” dans l’intimité à laquelle rougir a révélé qu’elle n’avait jamais été avec lui.

Machado a été sincère en révélant qu’à l’époque où il sortait avec le producteur de musique, il était très jeune, vers les années 90.

Je me sens vraiment mal que cela ne se soit pas produit.

Il est à noter que la relation idyllique que Machado et Gallego Basteri entretenaient il y a de nombreuses années était l’une des plus connues de la vie controversée que le célèbre artiste latin a mené avec le plus de succès.

On parle même de la possibilité qu’il soit représenté dans la série produite par Netflix, ceci après qu’un des journalistes ait interrogé Alicia si elle avait peur de sa possible apparition dans la biographie de “Luis Miguel: la série”.