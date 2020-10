En ce qui concerne les ordinateurs de bureau pré-construits, j’ai failli acheter un Alienware Aurora plusieurs fois au fil des ans, car le châssis évolutif sans outil de la société et son rapport qualité-prix ont été assez difficiles à battre. Désormais, les Alienware Aurora R11 et R10 Ryzen Edition sont également devenus un moyen d’obtenir les GPU RTX 3080 et 3090 extrêmement difficiles à trouver de Nvidia – et ils ne ressemblent à aucun RTX 3080 ou 3090 que vous avez vu.

Les cartes et le refroidissement ont été modifiés par Alienware lui-même pour être plus courts que toutes les cartes de la série RTX 3000 dont nous avons encore entendu parler, à seulement 267 mm (10,5 pouces) de longueur, pour mieux s’intégrer dans des boîtiers plus petits comme l’Aurora R11. Croyez-le ou notez que la RTX 3080 Founder’s Edition de Nvidia est en fait l’une des plus petites cartes du marché avec une longueur de 285 mm (11,2 pouces), et c’est encore plus court.

De plus, Alienware affirme que sa solution personnalisée de chambre de caloduc et de vapeur de 10 mm, avec deux ventilateurs, n’occupe que 2,5 emplacements PCIe. Il utilise une paire standard de connecteurs d’alimentation à 8 broches, au lieu du câble à 12 broches de Nvidia.

Bien sûr, les nouvelles cartes ne sont pas bon marché, ajoutant 825 $ au prix de base de l’Aurora, ou 1625 $ supplémentaires pour un RTX 3090. Néanmoins, vous pouvez repartir avec un PC RTX 3080 complet pour aussi peu que 1800 $ – après en ajoutant le bloc d’alimentation de 1000 watts. (Dell expédie un bloc d’alimentation de 550 W par défaut, mais Nvidia recommande 750 W ou plus pour ces cartes.)

Personnellement, je recommanderais de dépenser au moins 2000 $ pour vous assurer que vous disposez de 16 Go de RAM et d’un lecteur de démarrage à semi-conducteurs, et je pourrais perdre 100 $ de plus pour un processeur plus rapide, sauf si vous associez ce PC avec un assez haut -moniteur de résolution. J’utilise actuellement un RTX 3080 dans une plate-forme avec un processeur légèrement plus lent et un écran 1080p, et les tests de performance suggèrent que mon processeur est ce qui retient le framerate.

En parlant d’écrans, cependant, Alienware propose également un nouvel ensemble qui pourrait vous intriguer, notamment trois nouveaux moniteurs de jeu et un nouveau panneau 360 Hz 1080p pour l’ordinateur portable Area-51m qui vous coûtera 150 $ de plus. (Il nécessite également un RTX 2060 ou supérieur; nous voyons des configurations avec aussi peu que 2419,99 $.)

Pendant ce temps, les moniteurs Alienware 25 (AW2521H), Alienware 27 (AW2721D) et Alienware 38 (AW3821DW) commenceront respectivement à 899,99 $, 1099,99 $ et 1899,99 $ lorsqu’ils arriveront le mois prochain.

Bien que leurs tailles d’écran devraient être assez évidentes d’après leurs noms, elles sont séparées par plus qu’une vaste étendue de pixels: l’Alienware 25 est un moniteur IPS G-Sync rapide à 360 Hz 1 ms avec une luminosité assez standard de 400 nits et Résolution 1080p, tandis que l’Alienware 27 dispose d’un panneau IPS rapide 240 Hz, 2560 x 1440 1 ms avec 98% de la gamme de couleurs DCI-P3, certifications G-Sync Ultimate et DisplayHDR 600 (bien qu’il soit évalué à une luminosité typique de 450 nits, pour info ).

DisplayHDR 600 est meilleur que DisplayHDR 400, mais ce n’est pas DisplayHDR 1000

Ensuite, il y a l’Alienware 38, un moniteur IPS rapide 144 Hz, 3440 x 1440 1 ms avec un écran incurvé 2300R, un rapport hauteur / largeur 21: 9 et une couverture DCI-P3 à 95%, G-Sync Ultimate et le même certificat DisplayHDR 600 (et 450- luminosité typique) comme l’Alienware 27. Les trois moniteurs sont livrés avec une paire de ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 (que vous devrez utiliser pour un taux de rafraîchissement maximal), une multitude de ports USB 3.2 et un capteur de lumière ambiante pour le réglage automatique de la luminosité.

L’Alienware 25 avait précédemment été considéré comme l’un des quatre moniteurs 360 Hz à prendre en charge la nouvelle fonctionnalité Reflex Latency Analyzer de Nvidia pour ce qui pourrait potentiellement être un léger avantage dans les sports électroniques, et comme nous l’avions prédit, il n’est pas bon marché.