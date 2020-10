Netflix a pris une décision très surprenante cette semaine, annulant la série comique de lutte professionnelle GLOW. Alison Brie était l’une des stars de la série, jouant le personnage principal Ruth, une actrice en difficulté qui est devenue l’une des principales figures des Gorgeous Ladies of Wrestling (GLOW). Lorsque Brie a appris la nouvelle, elle est allée sur Instagram pour exprimer sa gratitude envers toutes les personnes impliquées dans la série.

«Ça va manquer», a écrit Brie avec trois photos de groupe. “À jamais reconnaissant à ma famille GLOW d’avoir changé ma vie pour toujours.” À l’origine, Netflix a renouvelé l’émission pour une quatrième et dernière saison l’année dernière. La production de la saison 4 a commencé plus tôt cette année mais a été arrêtée en raison de la pandémie de COVID-19. En août, Brie a parlé à PEOPLE et a expliqué pourquoi serait le dernier à reprendre la production.

“Nous sommes un spectacle vraiment physique”, a déclaré Brie. “Quand nous avons fermé, j’étais dans un ring de lutte et j’étais en pleine sueur sur une autre personne alors que nous nous préparions à tirer un match. Nous goûtons certainement la sueur de l’autre assez souvent.” GLOW était environ trois semaines après le tournage, le premier épisode étant terminé. Si l’émission n’avait pas été annulée, la quatrième saison n’aurait pas été publiée avant 2022.

“COVID a tué de vrais humains. C’est une tragédie nationale et devrait être notre objectif. COVID a apparemment également retiré notre émission. Netflix a décidé de ne pas terminer le tournage de la dernière saison de GLOW”, ont déclaré les créateurs de la série Liz Flahive et Carly Mensch dans un communiqué. à la date limite. “Nous avons eu la liberté créative de faire une comédie compliquée sur les femmes et de raconter leurs histoires. Et lutter. Et maintenant c’est parti. Il se passe beaucoup de choses s-y dans le monde qui sont bien plus importantes que cela en ce moment. Mais ça craint quand même de ne plus revoir ces 15 femmes ensemble. “

GLOW est devenu une série très réussie pour Netflix puisqu’elle a remporté 15 nominations aux Emmy Awards avec trois victoires. la série a commencé à être diffusée en 2017 et présente une grande distribution, notamment Brie, Betty Gilpin, Marc Maron, Britt Baron, Kate Nash, Jackie Tohn et Brittney Young. Un porte-parole de Netflix a déclaré à Deadline: “Nous sommes très reconnaissants aux créateurs Liz Flahive et Carly Mensch, Jenji Kohan et à tous les scénaristes, acteurs et équipe d’avoir partagé cette histoire sur les femmes incroyables de GLOW avec nous et le monde.”