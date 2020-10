HISTOIRES CONNEXES

Deux nouveaux visages entrent dans le drame de la salle d’audience sur All Rise: La série CBS a demandé à Samantha Marie Ware (Glee) de se reproduire au cours de la saison 2 en tant que nouvelle assistante juridique de la juge Lola Carmichael Vanessa «Ness» Johnson, TVLine a appris en exclusivité. De plus, Shalim Ortiz (Grand Hotel) reviendra sous le nom de Joaquin Luna, un jeune photographe et activiste politique qui croise la route de la défenseuse publique Emily Lopez.

Fraîchement sorti de Harvard Law, Ness est décrit comme «fougueux, audacieux et parfois hilarant dans le visage», avec une «approche sans excuse et sans filtre du travail et de la vie». Cette attitude créera un conflit avec sa patronne Lola et en particulier avec l’assistant judiciaire de Lola, Sherri Kansky.

Joaquin, quant à lui, utilise son art pour sensibiliser à la justice sociale en ligne et souscrit aux trois A – athlétisme, aventurisme et activisme. Il est sauvé par Emily après avoir été aspergé de poivre au visage par la police lors d’une manifestation au Hall of Justice. Ensuite, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir le numéro de téléphone d’Emily et la revoir.

Ware a joué dans la sixième et dernière saison de Glee en tant que Jane Hayward. Ses autres crédits télévisés incluent Doom Patrol et What / If.

Ortiz revient actuellement sur Power Book II: Ghost en tant que Danilo Ramirez. Il a précédemment joué Mateo sur le Grand Hotel de courte durée d’ABC et a eu des arcs sur Magic City and Heroes.

All Rise a récemment commencé la production de la saison 2, qui devrait être diffusée en première sur CBS plus tard cette année. En attendant, cliquez sur les commentaires avec vos réflexions sur les nouveaux ajouts!