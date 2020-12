g

La mère de famille Margaret Keenan est entrée dans l’histoire aujourd’hui en tant que première personne à recevoir le jab Pfizer Covid-19 – envoyant une lueur d’espoir dans le monde entier que le cauchemar du virus se terminera l’année prochaine.

À 6 h 31 le «V-Day», la jeune femme de 90 ans à la voix calme s’est assise sur une chaise à l’hôpital universitaire de Coventry et a offert son bras gauche à l’infirmière May Parsons pour administrer la première dose du jab qui change la donne.

Vêtue d’un haut bleu Joyeux Noël, elle a salué le vaccin comme «la meilleure chose qui soit jamais arrivée» et a raconté sa joie que des mois et des mois de quasi-isolement touchaient à leur fin.

«Je peux enfin avoir hâte de passer du temps avec ma famille et mes amis au cours de la nouvelle année après avoir été seule pendant la majeure partie de l’année», a-t-elle déclaré.

Connue sous le nom de Maggie, l’ancienne assistante de bijouterie qui a pris sa retraite il y a quatre ans, aura 91 ans mardi. Lorsque le personnel de santé lui a offert le coup, elle a dit qu’elle «pensait que c’était une blague pour commencer».

«J’espère que cela aidera d’autres personnes à venir faire ce que j’ai fait et à essayer de faire de mon mieux pour se débarrasser de cette terrible chose», a-t-elle expliqué avant d’être applaudi par les agents de santé alors qu’elle quittait le centre de vaccination.

«Mon conseil à toute personne à qui on propose le vaccin est de le prendre – si je peux l’avoir à 90 ans, vous pouvez l’avoir aussi.»

À ceux qui hésitent à se faire vacciner, elle a ajouté: «Je dis allez-y, car c’est gratuit et c’est la meilleure chose qui soit jamais arrivée.»

Alors que la journée épique de la bataille contre Covid-19 commençait à se dérouler, la deuxième personne à avoir reçu l’injection était William «Bill» Shakespeare, 81 ans, un patient hospitalisé dans les services de fragilité de l’hôpital de Coventry qui, à juste titre, est local. dans le comté de naissance de son homonyme, Warwickshire.

Les patients étant vaccinés dans 70 hôpitaux à travers le pays après que le régulateur britannique des médicaments est devenu le premier au monde à approuver le vaccin BioNTech / Pfizer:

Boris Johnson s’est entretenu avec Lyn Wheeler, 81 ans, qui a été la première à recevoir le vaccin au Guy’s Hospital de Londres. «C’est vraiment très émouvant de l’entendre dire qu’elle le fait pour la Grande-Bretagne – elle se protège mais contribue également à protéger tout le pays», a-t-il déclaré. Cependant, il a averti la nation: «Nous ne pouvons pas nous permettre de nous détendre maintenant», déclarant que les cas augmentaient dans certaines régions, dont Londres, et que des dizaines de milliers de «propagateurs secrets» sans symptômes en infectaient d’autres.Matt Hancock, qui a éclaté en larmes alors qu’il était submergé par V-Day, a déclaré que plusieurs millions de personnes seraient vaccinées d’ici Noël, BioNTech affirmant que plus de cinq millions de doses seraient livrées ce mois-ci. Le prochain lot est dû la semaine prochaine. Le secrétaire à la Santé a ajouté: “J’ai de grands espoirs pour l’été 2021 et j’espère que nous pourrons lever les restrictions du printemps.” les vacances d’été… Je pense que d’ici l’été, nous devrions être dans un bien meilleur endroit pour embarquer dans les avions. »Le professeur Stephen Powis, directeur médical du NHS England, a déclaré que l’objectif était de faire parvenir le vaccin dans les maisons de retraite avant Noël. Saluant «un tournant», il a déclaré: «Cela ressemble vraiment au début de la fin.»

Les ministres espèrent qu’un deuxième vaccin, développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, obtiendra le feu vert dans quelques semaines.

Plus de 77 500 décès impliquant Covid-19 ont maintenant eu lieu au Royaume-Uni, selon de nouveaux chiffres.

Tharmini Gopalakrishnan, 60 ans, qui travaille dans une maison de soins pour la démence à Chessington, a été le premier à recevoir le vaccin à l’hôpital St George, à Tooting. Elle a été vaccinée à 8h20. Le personnel de l’hôpital l’avait appelée hier pour lui proposer un créneau.

Elle a déclaré au Standard: «Je me sens bien. Je suis très reconnaissant et j’ai pensé que je devais l’avoir. Cela vous sera très utile et vous pourrez travailler sans crainte et vous sentirez que vous ne portez rien aux clients. Nous voulons les protéger. »

Arezou Rezvani, sage-femme consultante et infirmière autorisée à St George’s qui s’est portée volontaire pour aider à administrer les injections, a vacciné Mme Gopalakrishnan.

Elle a déclaré: «Je dirige le programme de vaccination à St George’s. J’ai été le premier à en donner un. C’était assez émouvant, en fait. J’avais les larmes aux yeux, ce qui était assez surprenant – j’ai obtenu mon diplôme d’infirmière dans les années 90 et je donne des coups depuis des années. La dame a vu mon insigne nominatif et a dit «vous êtes sage-femme. J’ai eu mon bébé ici il y a des années et je voulais venir à St George’s et donner quelque chose à St George’s.