Amazon a prolongé sa politique de travail à domicile jusqu’en 2021 pour les employés de l’entreprise, mais les employés des centres d’appels aux Philippines engagés par la filiale Ring de la société continuent de travailler en personne avec un risque accru d’infection au COVID-19, comme détaillé dans un rapport pour NBC News par Olivia Solon et April Glaser.

Les employés de Teleperformance – engagés par Ring aux Philippines – décrivent peu ou pas de soutien pour rendre leur lieu de travail plus sûr pendant la pandémie. La société est de plus en plus surveillée après la publication par la presse de photos d’employés dormant dans ses bureaux à Cebu City. Solon et Glaser rapportent que Teleperformance continue de minimiser les préoccupations, même avec de nouvelles pressions pour modifier les politiques d’organisations de travailleurs telles que BPO Industry Employees Network.

Conformément aux politiques de Ring, les employés ne sont pas autorisés à travailler à domicile pour mieux maintenir la sécurité des données des clients. Cela n’a pas créé un lieu de travail plus sûr, selon le témoignage de quatre travailleurs que Solon et Glaser ont interrogés pour le rapport. En plus des contacts étroits avec les collègues, ils décrivent le nettoyage inadéquat des espaces de travail partagés et les transports incohérents vers et depuis le centre d’appels comme les préoccupations les plus urgentes.

Les employés ont pris de grands risques pour partager leurs comptes, mais des changements significatifs semblent lointains compte tenu de la position de Ring sur la sécurité et de la forte demande de main-d’œuvre dans les centres d’appels aux Philippines. Le rapport de Solon et Glaser est un rappel de l’iniquité vécue par les travailleurs essentiels aux services offerts par les plus grandes entreprises américaines. La touche personnelle attendue par les clients a un coût – et laisse aux employés peu d’options.