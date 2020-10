Je ne regarderai plus jamais un cantaloup de la même manière, grâce à la dernière histoire de Vann Newkirk II dans The Atlantic, «Earth’s New Gilded Era». Le fruit me ramène certains de mes souvenirs d’été préférés avec ma mère, qui en fait un jus que les Philippins appellent affectueusement «melon» – prononcé par un long L roulant («mell-lown») pour que le nom soit aussi satisfaisant que dire que le jus est à boire par une journée chaude.

L’histoire de Newkirk est celle de deux cantaloups: il suit le parcours du fruit depuis les champs où il est récolté par des gens qui travaillent sous une chaleur torride, jusqu’à un petit-déjeuner buffet d’hôtel où le melon est une collation rafraîchissante pour les vacanciers d’été. Le contraste n’est qu’une illustration des nombreuses façons dont la chaleur tracera les frontières entre les nantis et les démunis du monde alors que le changement climatique fait des ravages sur la planète.

«L’écart thermique sera une manifestation déterminante de l’inégalité»

«Au cours du siècle à venir, lorsque les inégalités de richesse vont probablement augmenter et que les espaces où les humains peuvent vivre confortablement se rétréciront, l’écart de chaleur entre les riches et les pauvres pourrait être le défi le plus redoutable au monde», écrit Newkirk. «Dans un monde chaud, l’écart de chaleur sera une manifestation déterminante de l’inégalité.»

Newkirk fait ressortir les différentes façons dont la chaleur joue un rôle insidieux dans le racisme systémique, le classisme et le sexisme. Il se penche sur les «évanouissements massifs» au Bangladesh et au Cambodge qui ont affecté une main-d’œuvre largement féminine fabriquant des vêtements et des chaussures dans des usines chaudes. Le phénomène alarmant a été qualifié d ‘«hystérie», écrit Newkirk, c’est-à-dire quand je deviens suffisamment «hystérique» pour presque jeter mon ordinateur portable contre le mur avec indignation. Même si le terme sexiste a été banni des manuels de diagnostic il y a 40 ans, il continue d’apparaître comme un moyen de discréditer les femmes, et dans ce cas, de rejeter leurs préoccupations très réelles concernant des conditions de travail de plus en plus oppressives.

Les pays riches comme les États-Unis ne sont pas à l’abri

Les pays riches comme les États-Unis ne sont pas à l’abri des façons dont la hausse des températures exacerbe les inégalités, écrit Newkirk. Je vis à New York et j’ai écrit dans le passé sur les îlots de chaleur urbains de New York, des quartiers construits d’une manière qui les rend plus chauds que les zones environnantes. Un nombre disproportionné de Noirs meurent ici chaque année pendant les vagues de chaleur. Newkirk voyage encore plus loin dans le temps pour explorer comment les politiques de redlining racistes ont «placé» les communautés de couleur dans les endroits les plus chauds de leurs villes. Et puis il nous amène aux manifestations d’aujourd’hui contre le racisme et la brutalité policière et explique pourquoi la hausse des températures contribue aux nombreux facteurs qui rendent la respiration plus difficile pour les Noirs dans ce pays.

Si certaines de ces connexions semblent exagérées, la lecture de l’histoire de Newkirk reliera les points. Si cela vous semble déjà parfaitement logique compte tenu de toutes les façons dont vous vivez le monde – que ce soit en tant que personne de couleur, immigrant, femme, travailleur ou quiconque ressent déjà la chaleur torride du changement climatique – cela reste affirmatif, alarmant et vaut la peine ton temps.