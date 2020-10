Alors que la pandémie arrête essentiellement les voyages, Clear – autrefois dans le domaine de la rationalisation des contrôles de sécurité dans les aéroports – est maintenant à la recherche d’autres opportunités. Pour une entreprise dont le pain et le beurre est la vérification d’identité biométrique, les solutions se trouvent, eh bien, partout, rapporte Dave Gershgorn pour OneZero.

Clear voit son avenir comme une plateforme d’identité. Le service Health Pass récemment lancé par la société n’est que le début, un moyen facile de tirer parti du besoin de dépistages de santé sans contact, écrit Gershgorn. L’entreprise prévoit une mise en œuvre plus large du Health Pass après la pandémie. Les utilisations futures de la vérification d’identité rapide pourraient faire partie intégrante de toutes les transactions, des arènes sportives aux magasins de détail, en vérifiant l’âge, les informations de paiement et bien plus encore.

Les ambitions de Clear présentent un… danger clair. Comment l’entreprise peut-elle garantir la sécurité des données de ses clients? Clear a déjà eu une telle violation. De plus: une entreprise devrait-elle avoir une image aussi complète d’une personne? Il ne faut pas grand-chose pour imaginer ce qu’une entreprise riche en informations client pourrait commercialiser et cela ne prendra pas longtemps non plus. De plus, Clear n’est pas le seul dans l’espace: Amazon a annoncé sa propre vision de la vérification biométrique de l’identité le mois dernier.

Lisez l’article complet sur OneZero pour des diapositives terrifiantes du pitch deck de Clear. Les compromis en matière de confidentialité Des offres claires en échange de vitesse pourraient déjà être trop attrayantes pour que les vendeurs les ignorent.