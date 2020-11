Allez-vous exercer votre vote? Meghan Markle, la première ancienne royale britannique | AP

Peu de temps après avoir su qui remportera le concours aux États-Unis, la duchesse Meghan Markle fait une nouvelle fois l’actualité en créant un précédent pour la royauté en étant l’un de ses premiers anciens membres à voter dans la région nord-américaine.

En ce moment, les États-Unis sont confrontés à un moment décisif pour définir qui sera le prochain président de ce pays, jusqu’à présent, ils ont vécu l’une des courses les plus féroces depuis de nombreuses années.

Bientôt, on saura quel sera le destin du pays le plus puissant du monde après que des millions de personnes aient voté, cela à son tour est combiné avec la référence historique que maintenant la duchesse de Sussex Il sera important de faire partie de ces décisions.

L’une des nombreuses causes qui a également retenu l’attention est que l’ancien membre de la monarchie britannique a souligné l’importance de l’exercice de ce droit.

Il est à noter qu’au début, avant de devenir l’épouse du prince harry, l’ancienne star de la télévision se battait déjà pour des causes justes qu’elle continuait à mener désormais en compagnie de son mari le prince Harry.

Ils soulignent même qu’à un moment donné, il aurait montré certaines tendances politiques, qui ont été laissées de côté en devenant membre de la royauté. Il y a quelques jours à peine, la duchesse a de nouveau fait l’actualité après son dernier message qui tourne autour de ces votes.

D’un autre côté, les choses pour le prince Harry sont différentes puisqu’il ne pourra pas voter aux États-Unis et qu’il n’a pas pu voter au Royaume-Uni, a-t-il déclaré.

Malgré cela, le fils de Charles de Galles et petit-fils de la reine Elizabeth, Harry, n’a pas manqué l’occasion d’envoyer des mots puissants au milieu du grand moment dans lequel l’Amérique définit aujourd’hui son avenir.

✨❤️ Harry et Meghan exhortent à l’action contre les discours de haine avant les élections américaines – Le duc et la duchesse de Sussex ont pesé sur le prochain vote présidentiel américain, exhortant les gens à rejeter la négativité en ligne et les discours de haine comme ce que Meghan a décrit comme “l’élection la plus importante de notre vie »approche. Harry et Meghan ont appelé les téléspectateurs du monde entier à agir avec compassion dans les mondes physique et numérique, à utiliser leur voix, à s’engager au sein de leurs communautés et au processus civique, et à prendre soin les uns des autres, selon leurs représentants. «Quand une personne achète dans la négativité en ligne, les effets sont ressentis de manière exponentielle. Il est temps non seulement de réfléchir, mais d’agir», a déclaré Harry dans ses remarques vidéo. «À l’approche de novembre, il est vital que nous rejetions les discours de haine, la désinformation et la négativité en ligne. Ce que nous consommons, ce à quoi nous sommes exposés et ce avec quoi nous nous engageons en ligne a un effet réel sur nous tous», a-t-il déclaré. . «Tous les quatre ans, on nous dit:« C’est l’élection la plus importante de notre vie ». Mais celui-ci l’est », a déclaré Meghan. “Lorsque nous votons, nos valeurs sont mises en action et nos voix sont entendues.”

