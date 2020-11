Cela fait plus de deux ans que l’ancienne star de Smallville Allison Mack a été arrêtée pour trafic sexuel, complot de trafic sexuel et complot en vue de commettre des travaux forcés au nom de NXIVM, la secte présumée à laquelle elle appartenait. Malgré cela, même aujourd’hui, plus de détails sur l’organisation, ses membres et même ses efforts pour recruter d’autres personnes continuent d’émerger.

En fait, c’est une nouvelle aujourd’hui que même la co-star de Mack’s Smallville, Alaina Huffman, prétend avoir été une cible de l’organisation, bien qu’elle n’ait jamais assisté à aucune des réunions du groupe.

S’adressant à Page Six, Huffman (qui jouait Dinah Lance / Black Canary dans la série) a expliqué que Mack l’avait invitée aux réunions plusieurs fois, mais qu’elle n’y était jamais venue pour diverses raisons.

«Quand j’étais jeune, 27, 28, à Smallville, je voyais Ally comme une référence: elle avait quelques années de moins que moi et, malgré cela, elle était épanouie, se montrant comme une fille très vivante et indépendante». a déclaré l’actrice.

«Il m’a invité plusieurs fois à certains de ces événements, mais pour diverses raisons, je n’y suis jamais allé, étant donné que j’étais déjà marié et j’avais des enfants à l’époque et que j’aurais peut-être autre chose à faire.

Huffman a également déclaré que Mack n’était pas la seule personne à avoir essayé de la recruter, révélant que Bonnie Piesse, qui joue Beru Lars dans Star Wars: Episode II – L’attaque des clones et Star Wars: Episode III – La vengeance, n’était pas la seule personne. . des Sith, a tenté de l’inviter à rejoindre le NXVIM.

«Nous sommes allés dîner et elle a dit: ‘Oh, vous devez venir dans ce groupe.’

En passant, ce n’est pas la première fois que Huffman parle de tentatives de «percer» Mack et sa compagnie. L’année dernière, en fait, l’actrice a déclaré à Us Weekly qu’elle soupçonnait qu’il se passait «quelque chose d’étrange» et que cela avait également contribué à l’éloigner.

«Honnêtement, j’ai toujours pensé qu’il y avait quelque chose d’étrange dans les réunions. C’était juste un sentiment du genre «Non, je vais mieux», et je suis resté à l’écart. Je ne sais pas si c’est parce que j’avais mon équilibre, mais je n’étais pas très sensible ou vulnérable. Il avait un bon groupe d’amis et une bonne famille ».

Allison Mack a été arrêtée en avril 2018 et un an plus tard, en avril 2019, elle a plaidé coupable à des accusations de racket et de complot. Il attend actuellement sa sentence. Keith Raniere, fondateur et dirigeant de NXIVM, a été condamné à 120 ans de prison au début du mois.

Source: Cependant