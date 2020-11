&

nbsp; Lorsque Covid-19 a frappé le Royaume-Uni plus tôt cette année, la télévision était l’une des industries les plus dans la ligne de tir virale.

Comment faire pour sécuriser un secteur dans lequel tout le modèle de production est basé sur le rassemblement d’un grand nombre de personnes dans de petits espaces Covid?

Avec difficulté, est la réponse. La nature rapide et largement indépendante de la vie des équipes de télévision ou de cinéma pourrait être conçue sur mesure pour propager le coronavirus (comme vous le dira quiconque a déjà entendu des ragots à Pinewood). Les options étaient au début limitées. Des méga-courses de prestige telles que Succession et The Handmaid’s Tale devant retarder leurs dates de début de saison prochaine à EastEnders et Coronation Street qui font leurs plus longues hiatus jamais, peu ont été épargnés.

Oui, bien sûr, la télévision fonctionne longtemps à l’avance et en tant que telle, il y avait beaucoup de choses dans le casier – ou tout juste en cours de finition – qui étaient prêtes ou presque prêtes à rouler. Mais maintenant? Six mois plus tard, une grande partie de ce contenu a été diffusée tandis que notre appétit pour de nouvelles émissions, en particulier lorsque nous sommes tous enfermés à l’intérieur pendant des semaines, reste aussi fervent que jamais. Alors, comment les créateurs de télévision font-ils face à la tâche de s’assurer que nous ne serons pas obligés de – oukh – parler réellement à nos familles à Noël?

(

Le conte de la servante

)

Charlotte Surtees est la productrice de Stephen Graham et Daniel Mays de Sky One avec Code 404. La deuxième saison de l’émission, prévue pour la nouvelle année, était la deuxième production télévisuelle britannique à revenir devant les caméras l’été dernier. “ Nous avons plaisanté en disant qu’il aurait été plus facile de tourner pendant l’apocalypse réelle ”, dit maintenant Surtees (via Zoom, bien sûr). Au moins ce que nous aurions pu voir. Avec Covid, il n’y avait pas de playbook au printemps et nous avons dû nous habituer assez rapidement aux idées de bulles, de traçage des contacts, etc. C’était vraiment comme si toute l’industrie était en jeu.

en relation

C’est un sentiment partagé par Adrian Wootton, qui, en tant que directeur général de la British Film Commission, a dirigé les efforts pour arriver à un ensemble de lignes directrices qui garantiraient que les tournages télévisés et cinématographiques pourraient être sûrs tout en restant productifs. «Il était assez clair que si nous allions retourner au travail, ce ne serait pas la même chose qu’avant», dit-il. “ Cela prendra plus de temps, il y aura plus de pré-planification et nous devrons tous nous habituer aux bulles sociales et aux coûts de test régulier des talents clés des deux côtés de la caméra. ”

(

Emily à Paris

/ STEPHANIE BRANCHU / NETFLIX)

Aussi merveilleuse que les nouvelles de vaccins de la semaine dernière étaient, Covid ne va nulle part de si tôt. Et étant donné que la plupart des gens conviennent qu’il vaut mieux avoir des industries de la télévision et du cinéma au Royaume-Uni que de ne pas les avoir (180000 personnes travaillent uniquement dans la production), le défi a été de trouver des moyens de travailler aux côtés du virus. Cela comprend un programme à l’échelle de l’industrie de reconsidérer ce qui peut être réalisé de manière réaliste dans le cadre de ce que nous sommes obligés d’appeler la nouvelle norme. Qu’il s’agisse de réduire le nombre d’épisodes, de réaffecter des ressources ou simplement de raccourcir les épisodes, la pandémie a entraîné un ajustement des horizons.

Cependant, ce n’est pas tout faire et réparer: vous remarquerez peut-être un nouveau rôle entre le gaffeur et le meilleur garçon au générique des nouvelles émissions. «Chez les superviseurs Covid, nous avons créé une toute nouvelle profession en quelques semaines», déclare Wootton. Arborant généralement un gilet haute visibilité violet élégant, le superviseur de Covid est chargé de minimiser les risques liés à la pandémie d’un tournage. Qu’il s’agisse de veiller à ce que les talents et les températures des équipages soient régulièrement pris en charge, de distribuer les EPI nécessaires et de faire respecter les flux de mouvement, c’est un rôle crucial pour tout sortir de la porte. Cela peut ne pas sembler le concert le plus glamour, mais c’est l’un des rares emplois créés cette année – et ce n’est qu’une des nombreuses façons dont l’industrie a trouvé pour innover tout au long de la crise.

en relation

Danny Sanz est vice-président de la production chez The ATS Team, qui crée les différentes versions internationales de Ninja Warrior. La société a fait face à des défis différents de, disons, une comédie Sky. D’une part, la réalisation de ce genre de spectacles, avec des constructions élaborées et des franchises partagées entre les pays, avait pris les voyages internationaux comme une évidence. «Nous nous sommes habitués aux différentes quarantaines à travers le monde», dit Sanz. «En Israël, l’équipe avait des balcons et le temps était magnifique. En Australie, c’était cette configuration institutionnelle où vous ne pouviez même pas ouvrir votre fenêtre, ce qui était un peu moins amusant. Il y a également eu les différentes sortes de restrictions aux frontières à prendre en compte, certaines étant plus strictes que d’autres – la plus grande difficulté a été de faire passer les gens entre l’Europe et les États-Unis au cours de l’été. «Il y a 200 pays dans le monde, ce qui signifie que vous devez réfléchir à 200 politiques Covid. Cela et la perte soudaine de la chaîne d’approvisionnement de la Chine, sur laquelle nous dépendons pour tous nos matériaux. Mais une fois que vous avez déterminé comment gérer des choses comme les bulles sociales pour telle ou telle production, cela dépend de notre ingéniosité et de notre flexibilité, et d’une manière ou d’une autre, nous y sommes.

Si savoir comment convaincre les gens de ne pas voir leurs grands-parents pendant le tournage est une chose, qu’en est-il du contenu de l’émission en cours de tournage? Il est presque inévitable que nous obtenions un drame médical à succès sur la bataille contre Covid-19, que ce soit dans un hôpital ou dans des laboratoires de recherche sur les vaccins. Mais qu’en est-il des séries dans lesquelles une intrigue pandémique pourrait ne pas correspondre de manière tonale à la pièce plus large?

en relation

«Nous avons pris la décision consciente de ne pas inclure Covid», déclare Surtees. “ Nous sommes une émission humoristique et nous sommes dans ce monde d’un futur proche, donc ça ne semblait pas juste. Nous avons trouvé des moyens d’intégrer la distanciation sociale dans ce que nous tournions, comme demander aux gens de regarder un combat à l’écran plutôt qu’en direct, ou de filmer au centre Excel où il y a beaucoup de place. Dans l’ensemble, cependant, nous voulions faire rire et rire les gens.

Alternativement, il y a la possibilité de se pencher sur la pandémie. Il existe de nombreux programmes qui ne sont pas définis ici et maintenant, mais il est difficile de voir comment Succession pourrait l’éviter, et encore moins Emmerdale. Avec l’essor de l’interaction à distance, la technologie sur laquelle nous nous appuyons offre des possibilités créatives. Par exemple, Staged, une comédie tournée entièrement sur Zoom où Michael Sheen et David Tennant jouent des versions fictives d’eux-mêmes se plaignant du verrouillage, doit sortir pour une deuxième série dans la nouvelle année. Il est difficile de l’imaginer exister sans l’épidémie de Covid-19 et il n’y a pas si longtemps, l’idée d’une série BBC1 de grande envergure réalisée sur des ordinateurs portables vous aurait fait rire hors de la salle de pitching.

«Nous craignions qu’il y ait une fatigue de Zoom», explique le scénariste / réalisateur Simon Evans, «et nous craignions vraiment que les visages de Michael et David ne le portent à eux seuls. Heureusement, les gens semblent avoir trouvé cela vraiment intéressant. Nous avons planifié toutes ces découpes sur les téléphones et les prises de vue de drones, mais nous en avions à peine besoin – quelque chose dans l’expérience partagée semblait avoir des répercussions sur les gens.

Alors Zoom, en plus d’être la façon dont votre patron voit votre chambre d’amis, est maintenant une… nouvelle forme d’art? Le temps nous le dira. «C’est une industrie remplie de personnes les plus créatives, et comme beaucoup de gens cette année, nous avons été obligés d’improviser à grande échelle», dit Evans. «Je pense que ce que les gens ont réussi, souvent contre toute attente, est un véritable hommage à la façon dont les gens inventifs dans les industries créatives peuvent être.