Avec un verre de vin à la main, le modèle Kendall Jenner Il a mis le feu aux réseaux sociaux en partageant quelques photos fraîchement baignées, laissant très peu à l’imagination de ses millions de followers sur son compte Instagram officiel.

La belle Kendall Jenner a partagé avec ses followers Instagram sa façon préférée de boire du vin: dans la salle de bain et d3snuda.

La photo qui a été partagée le 22 mai 2018 sur son compte officiel du réseau social, a rapidement fait le tour du monde en raison de la sensualité que dégage la jeune mannequin du clan Kardashian.

Assis au bord d’une baignoire sans vêtements, A part quelques culottes et une serviette qui enveloppe ses cheveux, la belle mannequin profite d’un verre de vin rouge, avec le bras qui tient le verre elle couvre son buste et de l’autre elle tient son téléphone portable.

Et la vérité est qu’il n’y a pas un jour que Kendall Jenner ne devienne une tendance et une nouvelle pour sa beauté exubérante qui hypnotise des millions de personnes.

Le mannequin et la célébrité ont publié une photo s3nsual d3snuda sur son compte Instagram officiel qui est devenue virale en quelques secondes.

Comme sa sœur Kim Kardashian l’a fait à plusieurs reprises, Kendall Jenner a rempli son réseau social de s3nsuality et a gagné des milliers de compliments de la part de ses followers.

Sur la photo publiée, la jeune femme est vue dans la salle de bain en train de déguster un verre de vin et le torse nu, mais couvert par ses bras, comme si elle venait de sortir de la douche.

C’est ainsi qu’une fois de plus Kendall confirme sa beauté et sa sensualité impressionnantes à travers ses réseaux sociaux.

Cliquez ici pour la photo de Kendall Jenner.

Comme prévu, cette publication a attiré l’attention des utilisateurs du célèbre réseau social et jusqu’à présent, la photo compte plus de 5 millions de likes et d’innombrables commentaires de ses abonnés.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que Jenner partage un moment d’intimité dans sa salle de bain, puisqu’elle a précédemment partagé des photos de ses seins nus en train de déguster un verre de vin, car il semble qu’elle aime beaucoup se détendre dans la salle de bain.

Il ne fait aucun doute que la célèbre célébrité provoque mille émotions à chaque pas qu’elle fait, et pas étonnant, puisqu’avec plus de 145 millions de followers sur Instagram et fait également partie des 15 influenceurs publics avec le plus de followers dans le monde Bien que malheureusement, mais pas de beaucoup, elle soit dépassée par ses précieuses sœurs, Kylie Jenner et Kim Kardashian.

En revanche et contrairement à ce que vous pourriez penser, le top model ne suit pas totalement les règles familiales Kardashian, surtout en matière de beauté.

Et c’est quelque chose que très peu de gens savent, c’est que les sœurs aînées de Kendall sont allées dans une prestigieuse école de beauté, à laquelle leur père les a envoyées afin que quand elles ont commencé à se maquiller, elles ne ressemblent pas aux adolescentes typiques qui n’ont aucune idée. de ce qu’ils font en se maquillant.

Bien qu’elle soit moins risquée que ses célèbres sœurs, nul doute qu’elle a les clés pour voler des regards sur un tapis rouge.

J’ai commencé à me coiffer et à me coiffer il y a six ans. Et il était fidèle à l’ombre noire. Mais un jour, un de mes maquilleurs m’a dit: «Assez déjà; moins est plus. Vous êtes jeune, vous devriez avoir l’air plus naturel. A partir de ce moment, j’ai suivi ses conseils et ai fait cette partie de moi », disait-il il y a plusieurs années.

