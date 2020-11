B

Le secrétaire aux affaires, Alok Sharma, doit examiner le soutien apporté à Londres «à court terme» pour empêcher des milliers d’entreprises de faire faillite, a-t-on dit au Standard.

Nickie Aiken, députée conservatrice des villes de Londres et de Westminster, a rencontré hier le ministre du Cabinet pour lui faire part de ses inquiétudes quant au fait que des pans de la capitale ne sont pas modifiés grâce à la subvention pour restrictions supplémentaires.

Il est alloué sur la base de 20 £ par habitant. Mais de nombreux arrondissements de Londres ont beaucoup plus d’entreprises que d’autres régions du pays, ce qui signifie qu’ils sont beaucoup moins attribués par entreprise.

Six des 10 régions qui reçoivent les paiements les plus bas par entreprise se trouvent à Londres, notamment Westminster, Camden, Kensington et Chelsea, Islington et Hackney.

Mme Aiken a déclaré: «La réunion avec le secrétaire aux affaires a été extrêmement positive. Il a parfaitement compris le problème avec la formule du centre de Londres. Il m’a donné l’assurance qu’il parlera aux fonctionnaires pour voir ce qui peut être fait.

«Il admet également que le centre de Londres, et en particulier la zone d’activité commerciale, a été très durement touchée cette année par une baisse de fréquentation des travailleurs et des visiteurs, ce qui a particulièrement frappé les industries de services.

Elle ne s’attend pas à ce que la formule de la subvention pour restrictions supplémentaires soit modifiée, étant donné qu’elle est déjà en cours de mise en œuvre, mais espère qu’un fonds spécial pourrait être créé pour les conseils du centre de Londres à distribuer, ce qui donnerait à de nombreuses petites entreprises une «chance de se battre».

Quelque 12 dirigeants de la mairie de Londres, y compris de Kensington & Chelsea, Westminster, Southwark et Camden, ont écrit à M. Sharma hier pour lui faire part de leurs inquiétudes quant au fait que les entreprises de leur région passent à côté du programme.

Le Département des affaires a souligné que les entreprises sont soutenues par une variété de programmes et que la plupart des domaines ont une corrélation entre les niveaux de population et le nombre d’entreprises.