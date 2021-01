Alors Jennifer Lopez médite en micro maillot de bain rouge! | .

Le beau Jennifer Lopez Aussi connue sous le nom de JLo, La Diva del Bronx et Jenny du Bloc, elle a montré sa façon de méditer, grâce à une vidéo qu’elle a partagée sur Instagram où elle apparaît vêtue d’un maillot de bain rouge audacieux.

La célébrité née le 24 juillet 1969 à New York, aux États-Unis, a également une ascendance portoricaine dont elle est fière, cette Jennifer Lopez Elle l’a prouvé à la mi-temps du Super Bowl, elle est connue pour être une chanteuse, actrice et femme d’affaires à succès aux États-Unis et dans le monde.

À 51 ans, il continue de maintenir un chiffre que beaucoup d’entre nous aimeraient avoir, à vrai dire, ce n’est pas quelque chose d’impossible, nous n’aurions qu’à effectuer des exercices et à danser plus de deux heures par jour comme le fait la femme. chanteur interprète de “On The Floor”, bien que cela semble quelque chose de simple en réalité ce n’est pas, en plus qu’elle le fait depuis des années, sa silhouette a l’air phénoménale non pour rien, c’est peut-être juste une question de discipline, tu ne crois pas

Par conséquent, chacune des publications qui Jennifer Lopez Il joue en exhibant ses charmes, il devient immédiatement une tendance, en plus d’avoir plus de 137 millions d’abonnés sur Instagram, ce n’est donc pas une nouvelle que ses photos ou dans ce cas des vidéos aient des millions de coeurs rouges.

C’est le 5 décembre qu’il a partagé cette vidéo, qui compte déjà plus de 15 millions de followers, et dans sa boîte de commentaires on en trouve environ 18 mille, parmi lesquelles on retrouve celle de grandes personnalités comme Tommy Mottola, époux de la chanteuse Thalía.

Dans sa vidéo, Jennifer Lopez est sur la plage et a l’air extrêmement attrayante, tout en Maillot de bain D’une couleur rouge intense, elle porte par-dessus ce qui ressemble à une robe de chambre en soie façon Versace, avec le mot «JLO» dans le dos, la femme d’affaires apparaît devant la caméra puis se tourne pour faire face à la plage et se penche comme si je m’inclinais devant la mer, montrant un peu de ses charmes

J’adore ce look magnifique “,” Apportez la chaleur en 2021 “,” Tu as l’air si heureuse, j’adore ça! “,” Je t’aime tellement mon soleil “, ont écrit certains de ses followers.

Grâce à ses activités continues, Jennifer Lopez doit faire beaucoup d’exercice pour que sa silhouette soit tenue à jour, sa propre façon de méditer a peut-être été réalisée pour remercier les bienfaits et les bénédictions qu’ils ont ou seulement dans leur carrière sinon aussi dans leur vie, une partie d’entre eux sont ses jumeaux qu’elle a eu avec Marc Anthony.

En plus d’être un excellent chanteur Jennifer Lopez Elle est devenue une véritable entrepreneuse car tout au long de sa carrière, elle s’est non seulement concentrée sur sa musique, mais a également fait son chemin en tant que femme entrepreneuriale.

Parmi les entreprises qu’elle a entreprises, une ligne de parfums, qu’elle lance depuis plusieurs années, compte une dizaine de parfums sur le marché, en plus d’une ligne de vêtements et de chaussures, disponible dans divers magasins.

Une autre société qui a lancé l’interprète de “Play” s’appelle “Nuyorican”, c’est une société de production et de télévision avec laquelle elle était liée à son ex-mari Cris Judd; De plus, Jennifer Lopez a fondé un restaurant à Cuba appelé “Madre’s”, bien que ce ne soit pas le seul car elle possède également plus de restaurants.

Il y a peut-être d’autres entreprises ou produits que vous avez lancés sur le marché dont nous ne sommes pas encore au courant, mais dont nous sommes sûrs qu’ils sont un succès.

