Apparemment, il n’y a rien pour arrêter Jennifer Lopez, car ce n’est que ce week-end qu’elle a provoqué une grande controverse en faisant sa performance avec Maluma aux American Music Awards, pour son immense ressemblance avec l’émission de Beyoncé il y a environ 6 ans.

En plus du fait que ni la tenue en résille que portait la chanteuse, ni ses mouvements et poses sur scène n’ont plu à de nombreux téléspectateurs, qui ont dénoncé cela JLO abuser de la provocation de nature sexuelle dans ses émissions, l’accusant également d’être extrêmement pr0miscua.

Cependant, toutes ces plaintes semblent avoir affecté le “Diva du Bronx”Eh bien, hier encore, il s’est consacré à contre-attaquer ses haineux et internautes surpris par ce type de «dévoilement», avec le lancement d’un nouveau teaser, qui donnera sûrement aux gens de quoi reparler. plus de puritains.

La vidéo, publiée hier à partir de son profil officiel Instagram, montre plusieurs images sous différents angles de Lopez totalement dépouillée de tout vêtement, y compris des plans détaillés de son ventre, de sa taille et de sa cuisse.

De plus, dans un autre instantané de la vidéo, López regarde directement la caméra couvrant ses seins uniquement avec ses mains, et il est très bien connu que Jennifer Lopez où elle se tient rayonne de sensualité au maximum, comme elle l’a fait dans Cette fois.

Pendant 13 secondes, qui dure la pièce de divertissement, comme nous l’avons mentionné dans les paragraphes précédents, des parties du corps de Jennifer Lopez sont montrées tout au long des secondes intenses, de son visage, en passant par son abdomen, ses seins, Qu’elle couvre avec ses mains jusqu’à ce qu’elle montre une petite partie de son aine, c’est ce que la chanteuse laisse voir à ses fans, tout en écoutant une chanson qui parle du corps de la femme.

Les images que l’on peut voir dans la vidéo ont été prises par les photographes Mert Alas et Marcus Piggott qui ont travaillé pour les marques de mode les plus prestigieuses telles que Vogue, Stella McCartney, Gucci, entre autres.

Même si, un détail était que, JLO portait un seul vêtement, un accessoire en réalité, mais sans aucun doute il se démarquait au maximum, en ne portant rien, c’est sa précieuse bague de fiançailles que son partenaire Alex Rodríguez lui a donnée, à lui proposer l’année dernière.

C’est un bijou de platine et de diamant évalué à rien de plus et à rien moins de cinq millions de dollars ou environ 4 millions et demi d’euros, et la vérité est que le chanteur a à peine été vu sans lui depuis lors, et Bien sûr, qui ne montrerait pas un bijou de cette hauteur?

De plus, elle arbore sa nouvelle coupe de cheveux, que beaucoup considèrent pour la rendre beaucoup plus jeune et plus attrayante, comme elle a récemment semblé le lui montrer dans une tenue qui ne laisse pas non plus beaucoup à l’imagination.

“In the Mornin” est le nom du nouveau single musical de JLO, qui, comme nous avons pu le voir dans la bande-annonce de Jennifer, parle de l’autonomisation du corps féminin, de sa beauté et plus encore.

Jusqu’à présent, la publication compte un million quatre cent mille reproductions et environ 5000 commentaires consacrés à mentionner à Lopez à quel point elle est belle et sexy, en plus de commenter qu’il ne fait aucun doute qu’elle est la femme parfaite.