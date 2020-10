James Bond a peut-être été la dernière goutte pour Regal et Cineworld, mais les analystes à qui j’ai parlé sont d’accord: la seule chose qui sauvera vraiment les salles de cinéma aux États-Unis est un vaccin COVID-19.

Jeudi, Regal Cinemas – la deuxième plus grande chaîne de théâtres aux États-Unis avec 536 salles et 7076 écrans – fermera officiellement toutes ses portes aux États-Unis pour la deuxième fois pendant la pandémie mondiale. Sa société mère, Cineworld, ferme également 127 cinémas au Royaume-Uni. Plus de 45 000 personnes risquent de perdre leur emploi ou d’être licenciées, et il n’y a pas de délai pour la réouverture.

Dans ce qui semble être une bonne nouvelle, AMC et Cinemark, respectivement première et troisième plus grandes chaînes américaines, ne suivront pas l’exemple de Regal. Chacun a confirmé aujourd’hui que plus de 80% de leurs théâtres basés aux États-Unis sont ouverts et le resteront malgré la décision de Regal.

Mais si vous aimez les théâtres, vous ne devriez pas nécessairement prendre cela comme un sursis – même avec Regal hors de la photo, AMC et Cinemark se disputent des morceaux d’une tarte si petite qu’ils pourraient encore finir par mourir de faim. Les dossiers financiers montrent qu’AMC a perdu 2,7 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2020 et Cinemark a perdu 230 millions de dollars.

“Ils n’ont aucun revenu”

Ce n’est pas surprenant, car les revenus se sont presque évaporés pour chaque entreprise lorsque les gens ont cessé d’aller au cinéma, chutant de 98,7% pour AMC et 99% pour Cinemark par rapport à l’été précédent, à un peu moins de 20 millions de dollars et moins de 10 millions de dollars, respectivement – par rapport au 65 millions de dollars que Cinemark a payés en loyer. «Ils sont dans un état sans revenus, et c’est une situation à peu près aussi grave que vous pouvez l’imaginer», déclare l’analyste de Benchmark Mike Hickey.

Chaque chaîne a déclaré publiquement qu’elle ne pouvait tenir qu’une partie de 2021 à moins que les choses ne changent – malgré une dette de centaines de millions de dollars cette année, la renégociation des loyers avec leurs propriétaires, le licenciement de dizaines de milliers d’employés, la réduction des salaires et la fermeture de certains petit nombre de théâtres en permanence.

Cinemark n’a vendu que 37 000 $ de billets et 124 000 $ de concessions au deuxième trimestre. Image: Cinemark

Lorsque les cinémas sont fermés, de nombreux coûts baissent considérablement – mais cela représente encore 65 millions de dollars de loyer au deuxième trimestre. Image: Cinemark

C’est en grande partie une question de loyer, explique Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities. Les grandes chaînes ne possèdent en grande partie pas leurs propres bâtiments, donc même si elles arrêtent de visionner des films, licencient leurs employés et cessent de vendre de la nourriture – Cinemark a dû jeter pour 2,4 millions de dollars de denrées périssables au dernier trimestre – elles doivent toujours payer le loyer, et il n’y a qu’une question de temps avant que les propriétaires, dont beaucoup doivent payer leur propre hypothèque, viennent le récupérer. «Si nous n’obtenons pas rapidement une certaine visibilité sur un vaccin, vous vous demandez combien de temps les propriétaires vont être patients», dit Pachter.

Et ce ne sont que les majors restantes, qui (avec Regal) ne représentaient que 53% des écrans de cinéma aux États-Unis. Le 30 septembre, l’Association nationale des propriétaires de théâtre a averti le Congrès que «69% des petites et moyennes compagnies de théâtre seront obligées de déclarer faillite» si les choses continuent comme elles l’ont fait au deuxième trimestre. «Beaucoup d’entre eux sont de petites chaînes, des entreprises familiales et pop, parfois générationnelles. Je pense que beaucoup d’entre eux ne pourront pas survivre à cela », dit Hickey.

Maintenant, les choses ne sont pas aussi mauvaises maintenant qu’elles l’étaient au deuxième trimestre, car ces chiffres datent de l’époque où les théâtres étaient en grande partie fermés aux États-Unis. AMC et Cinemark n’ont commencé à rouvrir pour de vrai qu’en août, avant la sortie de Tenet de Christopher Nolan. Les théâtres avaient espéré que Tenet ramènerait les foules, et son directeur et ses propriétaires avaient insisté à plusieurs reprises sur le fait que le film ne passerait pas les salles de cinéma et devait être vu là-bas.

«Tenet» était le test, et il n’a pas fait la note

Mais Tenet a ouvert à seulement 20 millions de dollars le week-end de la fête du Travail, un chiffre qui ne pouvait être généreusement considéré comme «bon» compte tenu de la pandémie, et il n’a même pas réussi à franchir 30 millions de dollars le 13 septembre. Il a maintenant dépassé les 300 millions de dollars de recettes au box-office mondial, mais l’analyste des relations avec les exposants, Jeff Bock, nous dit que ce n’est peut-être pas assez bien: avec un budget de 205 millions de dollars plus une énorme campagne de marketing, le film aurait peut-être eu besoin de 450 millions de dollars pour atteindre le seuil de rentabilité.

“C’est un jeu à enjeux élevés, et avec Tenet atteignant probablement 350 millions de dollars dans le monde, cela ne va tout simplement pas le couper”, dit-il, ajoutant que c’était un film estimé à 700 millions de dollars avant la pandémie. C’est beaucoup de pop-corn et de bonbons que les théâtres ne vendent pas (c’est en grande partie la façon dont les théâtres gagnent de l’argent).

Après avoir vu les premiers reçus de Tenet, Warner Bros. a rapidement décidé de ne pas risquer Wonder Woman 1984 sur ces publics, le poussant jusqu’au jour de Noël. Mais à la suite de No Time to Die et Dune, chacun étant repoussé d’un an et Regal Cinemas fermant, nous nous demandons si Wonder Woman arrivera réellement ce Noël.

Que feront les cinémas si Wonder Woman (ou Disney / Pixar’s Soul, l’autre grand film familial qui sortira cette année) sont encore retardés?

Beaucoup d’espoirs tournés vers “ Wonder Woman ” et “ Soul ”

«Vous avez besoin d’un bon contenu pour ramener les gens au cinéma», dit Hickey, arguant que les studios et les propriétaires de théâtre devront se coordonner si les théâtres veulent survivre, au lieu de repousser continuellement les films. Il dit que c’est un bon signe que Disney n’a pas encore retardé Soul, et que si des marchés clés comme Los Angeles et New York rouvrent leurs théâtres, maintiennent les exigences de sécurité et «jouent de bons films», il pense que le public commencera à revenir.

Mais Pachter fait valoir que cela n’aura pas d’importance tant qu’il n’y aura pas de vaccin parce que les gens ont toujours peur d’attraper potentiellement COVID-19 – «Imaginez être au théâtre et entendre quelqu’un tousser», me demande-t-il – et ni Benchmark ni Wedbush ne s’attendent à ce que les choses se normalisent bientôt. «Le box-office est quasiment détruit de la mi-mars 2020 à la mi-mars 2021», déclare Pachter, le qualifiant d ‘«année perdue» pour l’industrie. Hickey dit que les modèles de son entreprise nous rapprochent de la normale en 2022.

Et tandis que Pachter pense qu’il est «très facile» pour les studios de continuer à repousser les films en ce moment et d’espérer qu’ils trouveront un public plus tard – en particulier parce que la pandémie a initialement créé un trou de plusieurs mois dans la production cinématographique, laissant un vide pour ces films – ils ne pourront pas faire ça éternellement parce qu’il n’y a pas assez de place. Avec 130 sorties majeures en studio chaque année, il n’y a qu’un nombre limité de films qui peuvent être poussés avant qu’il n’y en ait trop pour les cinémas.

“[We] doivent se préparer à l’inévitabilité qu’une (ou plusieurs) des grandes chaînes – AMC, Regal, Cinemark – ne survivront pas si cela a lieu l’été prochain », déclare Bock, faisant référence à l’impact du COVID-19 sur les théâtres. De nombreux facteurs peuvent empêcher l’arrivée d’un vaccin avant cette date. Mais même si une ou plusieurs grandes chaînes de théâtre font faillite, ce n’est pas forcément la fin du cinéma américain sur grand écran.

Personne à qui j’ai parlé ne pense que l’expérience de Disney pour sauter les salles avec Mulan était nécessairement un succès – ou que Netflix, Amazon et d’autres streamers prendront simplement les gros films à succès, tuant des salles dans le processus. Les studios ont encore besoin de salles pour maximiser leurs rendements. «Les théâtres survivront; ils ne sont peut-être tout simplement pas dirigés par les mêmes personnes », déclare Pachter. Il souligne qu’il n’est pas facile de simplement transformer un multiplex en grand magasin, et il suggère que si des centaines ou des milliers de cinémas pourraient fermer, les chaînes de films en faillite pourraient simplement être capturées par de nouveaux investisseurs.

«Un vaccin arrive. Si cela arrive dans un an, je pense que les propriétaires des chaînes d’inscription changeront. Si c’est dans les trois prochains mois, ils survivent tous », dit Pachter. «Même si l’annonce est dans 10 mois, je pense que les propriétaires travailleraient avec les chaînes de cinéma et ne les forceraient pas à partir. C’est le non-savoir qui est le risque.

Ainsi, comme le reste de la société américaine, les théâtres restent dans les limbes.