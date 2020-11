Les constructeurs font partie des professionnels autorisés à entrer dans nos maisons dans Lockdown 2 et, comme cela a été bien documenté depuis notre première commande de séjour à la maison en mars, l’augmentation du temps passé à la maison signifie que nos listes de tâches de rénovation ne cessent de s’allonger.

Des fonds sont disponibles pour les propriétaires effectuant des rénovations éconergétiques telles que l’isolation des lofts ou des murs, l’installation de double vitrage ou l’ajout de panneaux solaires.

Dans un effort pour stimuler l’économie verte, le chancelier Rishi Sunak a annoncé un financement de 2 milliards de livres sterling pour les travaux dans sa déclaration d’été. La date limite d’utilisation des bons pour les améliorations domiciliaires approuvées a été prolongée jusqu’à la fin mars 2022, a annoncé le gouvernement.

Une autorisation de planification est souvent requise pour les modifications externes, de sorte que ces améliorations ne seront pas immédiates.

Selon l’Energy Savings Trust, le coût estimé pour installer neuf panneaux solaires dans une propriété de trois chambres est de 4700 £, ce qui réduit les factures d’énergie d’environ 330 £ par an si vous avez tendance à être à la maison toute la journée. Les bons Green Homes Grant couvrant les deux tiers du coût, les propriétaires devront payer eux-mêmes environ 1500 £.

Pour les rénovateurs domiciliaires qui ne sont pas en mesure d’obtenir un bon à temps ou d’apporter de grandes améliorations écoénergétiques cette année, mais qui veulent toujours faire une différence dans leur maison – et leurs factures – voici six améliorations importantes mais rapides à envisager .

Six améliorations d’intérieurs de maison écoénergétiques

Remplacement du joint de fenêtre

Souvent négligés au profit des grands projets, les joints de fenêtre intacts empêchent les courants d’air et maintiennent l’efficacité énergétique de votre maison.

Les changements de température provoquent l’expansion et la contraction des joints de fenêtre, c’est donc une bonne idée de les inspecter et même de les remplacer tous les cinq à 10 ans.

«Le coût total de remplacement du joint de fenêtre se situera probablement entre 25 £ et 80 £», déclare Mike Fairman de l’annuaire des commerçants Checkatrade.

«En cas de doute sur la nécessité de remplacer les joints de vos fenêtres, vous devez rechercher les signes révélateurs suivants: condensation sur vos fenêtres, moisissure apparaissant sur les joints et courants d’air venant autour de vos fenêtres.»

Thermostats intelligents

Avec la fonctionnalité permettant de contrôler votre chauffage en déplacement, le plus souvent à partir de votre téléphone, les thermostats intelligents vous aideront à économiser de l’argent sur les factures d’énergie mensuelles.

Si votre routine quotidienne ne varie pas énormément – c’est-à-dire que vous partez et revenez à la même heure chaque jour et que vous souhaitez que votre chauffage s’allume avant de vous lever, puis de nouveau avant de rentrer à la maison – alors c’est possible un thermostat traditionnel est suffisant.

Si vous avez tendance à rentrer à la maison à des moments différents ou si vous n’avez aucune commande du tout, il vaut la peine d’investir dans un thermostat intelligent pour éviter de gaspiller de la chaleur ou de retourner dans une maison froide.

«Les thermostats intelligents sont une excellente solution pour les personnes qui cherchent à réduire leurs factures d’énergie ou pour les propriétaires qui souhaitent plus de contrôle sur leur chauffage lorsqu’ils ne sont pas chez eux», déclare Fairman, «Cette mise à niveau écologique coûte environ 225 £.»

Isolation du grenier

Selon lequel? recherche, l’installation d’isolation de grenier pourrait réduire vos factures d’énergie jusqu’à 215 £ par an selon la taille de votre maison.

L’isolation du loft coûte environ 400 £ pour une propriété jumelée de trois chambres, il faudrait donc environ deux ans pour que les travaux se rentabilisent par des économies si vous passez de rien à une isolation avec l’épaisseur recommandée de 270 mm.

Checkatrade a vu une augmentation de 49 pour cent des recherches d’isolation de loft et de toit entre septembre et octobre de cette année.

«L’isolation des greniers est un excellent moyen de réduire les factures d’énergie et de garder votre maison au chaud», déclare Fairman. “Et c’est un règlement de construction obligatoire pour les extensions ou les conversions de loft.”

Changer de pomme de douche

Pensez à remplacer votre pomme de douche à effet pluie par un modèle à économie d’eau.

«Ils sont faciles à installer et ont des trous de précision, avec plus de trous que votre pomme de douche pluie moyenne pour créer un effet plus brumeux que de pomper des litres d’eau gaspillée», explique Sam de Samantha Watkins Macrae Interior Design.

«Ils économisent de l’eau, éliminent le gaspillage d’eau chauffée pour les maisons très fréquentées et peuvent offrir deux fois plus d’électricité.»

Ce modèle d’Amane promet d’augmenter la puissance de la douche, tout en économisant jusqu’à 60% de l’eau habituellement utilisée dans une douche de huit minutes. Cela coûte environ 115 £.

Faites des choix de peinture intelligents

Évitez les peintures qui contiennent des composés organiques volatils (COV), des niveaux élevés peuvent déclencher l’asthme, des nausées ou d’autres réactions allergiques.

“[VOCs] peut être nocif pour l’environnement et pour nous aussi pour respirer », déclare Omar de Space Shack, une entreprise de design d’intérieur cotée sur la plateforme de design Houzz. «Utiliser une peinture non toxique est un excellent moyen de réduire cet impact.»

Recherchez la peinture à la chaux, à l’argile, à base de plantes ou minérale.

Les marques à découvrir incluent Earthborn Paints, Edward Bulmer Natural Paints, Auro, les gammes à faible teneur en COV Farrow & Ball, Fired Earth et Little Greene.

Les peintures naturelles Airlite promettent d’améliorer la qualité de l’air dans vos espaces de vie. Il «élimine les bactéries» et «transforme les murs de votre maison en un purificateur d’air entièrement naturel».

L’isolation des tuyaux

Dépenser moins d’argent pour chauffer l’eau, garder l’eau chaude plus chaude plus longtemps et éviter les tuyaux gelés – ou pire, éclatés – en hiver est toujours une bonne idée.

Le coût vient de l’embauche d’une aide professionnelle, car certains tuyaux peuvent être difficiles à atteindre, mais ils devraient pouvoir faire le travail en quelques heures seulement. L’isolation elle-même devrait coûter environ 20 £.

«Isoler correctement les tuyaux autour de votre maison peut être un problème», dit Fairman, «Le bon type et la bonne taille de revêtement sont essentiels pour chaque tuyau individuel afin d’être efficace à 100%.»