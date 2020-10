Alyssa Milano ne célèbre pas après l’annonce vendredi que le président Donald Trump et la première dame Melania Trump ont été testés positifs pour le coronavirus. L’actrice, qui a longtemps été une critique virulente du président, s’est adressée à Twitter peu après l’annonce de la Maison Blanche pour dire qu’elle “ne souhaiterait pas ce virus à mon pire ennemi” et a encouragé ses partisans à porter un masque.

Milano s’est ensuite identifiée comme quelqu’un qui a contracté le COVID-19 et qui souffre toujours d’une constellation de symptômes connus communément sous le nom de syndrome post-COVID, qui implique souvent une fatigue de longue durée, des douleurs musculaires et corporelles et des difficultés à se concentrer ou à se concentrer.

En tant que personne qui a eu # COVID19 et qui souffre toujours du syndrome post-covid, je peux honnêtement dire avec tout ce que je suis que je ne souhaiterais pas ce virus à mon pire ennemi. Veuillez porter un masque. ❤️ – Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 2 octobre 2020

Les réponses de MIlano étaient remplies de personnes qui ne ressentaient pas la même chose. «En tant que personne qui en a eu et qui a été testée positive une deuxième fois, je lui souhaite vraiment cela», a répondu une personne. “Peut-être que maintenant il verra à quel point cette maladie est grave”, a ajouté un autre, “Moi non plus, mais le Karma Cafe sert tout le monde !!” tandis qu’un troisième intervenait, “Désolé, je ne pourrais pas être plus heureux qu’il l’ait. Appelez-moi comme ça mais il était en retard depuis longtemps …”

Tôt vendredi matin, le président a tweeté: “Ce soir, [First Lady Melania] et j’ai testé positif pour COVID-19. Nous commencerons immédiatement notre processus de quarantaine et de récupération. Nous allons passer à travers cela ENSEMBLE! “La première dame a également tweeté la nouvelle, écrivant:” Comme trop d’Américains l’ont fait cette année, [the President] & Je mets en quarantaine à la maison après avoir été testé positif au COVID-19. Nous nous sentons bien et j’ai reporté tous les engagements à venir. Assurez-vous que vous restez en sécurité et nous allons tous traverser cela ensemble. virus à 74 ans.

Le vice-président Mike Pence et la deuxième dame Karen Pence ont été testés négatifs pour le coronavirus vendredi matin, selon le porte-parole de la Maison Blanche Devin O’Malley, qui a tweeté que le vice-président est régulièrement testé “tous les jours” pour COVID-19 et “reste en bonne santé” tout en souhaitant aux Trump “bien dans leur rétablissement”. Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a également tweeté ses vœux à son adversaire, écrivant: “Jill et moi envoyons nos pensées au président Trump et à la première dame Melania Trump pour un prompt rétablissement. Nous continuerons de prier pour la santé et la sécurité du président. et sa famille.”