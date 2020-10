Alyssa Milano souffre d’une perte de cheveux et d’une défaillance de la mémoire due au virus | Réforme

L’actrice et productrice américaine Alyssa Milano a souffert de plusieurs conséquences à cause du virus bien qu’il l’ait surmonté il y a quelques mois, car maintenant il souffre de perdu de cheveux et des modifications de son Mémoire.

Alyssa Milano n’a pas passé un bon moment ces derniers mois, car elle a donné positif au virus et bien qu’il en soit désormais indemne, il en a eu plusieurs conséquences.

Malheureusement, Alyssa Milano continue d’expérimenter symptômes après sa terrible bataille contre le coronavirus qu’il a vaincu il y a quelques mois.

L’ancienne actrice de “Charmed” a avoué en août dernier qu’elle avait été testée positive au C0VID-19, cependant, elle est désormais indemne du virus, mais malheureusement, Alyssa est toujours combat avec certains aspects de la maladie, dont il a parlé lors d’une apparition sur la tranche d’hier de The Dr. Oz Show hier, vendredi 9 septembre.

Mes premiers symptômes étaient des problèmes d’estomac et un mal de tête comme je n’avais jamais ressenti de ma vie, et une fatigue accablante. Cela a duré environ trois jours. Alors je me suis dit que je devrais probablement me faire tester. “

Il ne fait aucun doute que la peur est la première chose qui vous pénètre, car chaque personne est affectée par un virus d’une manière très différente.

Le premier test était négatif. Je dirais que deux jours après le premier test, ça s’est installé dans mes poumons et c’est là que j’ai eu très peur. J’ai dit: «C’est le moment. Est-ce que je vais à l’hôpital, est-ce que je vais aux urgences ou est-ce que je reste à la maison? “

Par la suite, le Dr Oz a demandé à Alyssa comment c’était de continuer à lutter contre la perte de cheveux et a demandé ce que c’était que de voir une partie de son corps tomber.

C’est difficile, surtout lorsque vous êtes une actrice et qu’une grande partie de votre identité est liée à ces choses, comme avoir des cheveux longs et soyeux et une peau propre », a-t-elle répondu.

Malheureusement, la façon dont cela affecte l’actrice est également une perte de mémoire, ce qui peut être très mauvais pour elle, car elle doit mémoriser des dialogues et des scènes pour son travail.

Parallèlement à cela aussi, j’ai le brouillard cérébral. Ce qui, encore une fois, en tant qu’actrice, en tant que personne qui doit mémoriser le dialogue et être capable de s’exciter, de répondre et d’être alerte, est terrifiant. “

Alyssa Jayne Milano est surtout connue pour ses rôles dans “Who’s the Boss?”, “Melrose Place”, “Charmed” et “Mistresses” et ses apparitions dans “My Name is Earl” et “Wet Hot American Summer: Ten Years Later” .

Milano a commencé sa carrière artistique à l’âge de sept ans, lorsque sa baby-sitter, sans en avertir ses parents, l’a auditionnée pour l’un des quatre rôles principaux lors d’une tournée nationale de «Annie».

Après son retour à New York, elle est apparue dans des publicités télévisées et a joué divers rôles dans des productions off-Broadway, y compris la première adaptation musicale américaine de «Jane Eyre».

Accompagnant une amie de la production d’Annie au bureau d’un agent à New York, Alyssa a été présentée à l’agent, qui a commencé à la représenter.

C’est en août 1984 que l’activiste a fait ses débuts au cinéma dans le drame “coming-of-age Old Enough”, dont elle se souvenait comme un excellent moyen de commencer et le film a été projeté au Festival du film de Sundance, où il a remporté le premier Prix.

Un fait curieux que peu de gens savent à son sujet est que Milano souffre de dyslexie et dans une interview en 2004, elle a expliqué comment elle fait face à la maladie:

Je suis tombé sur des mots en lisant le prompteur. Sir John Gielgud, avec qui j’ai travaillé sur The Canterville Ghost il y a des années, m’a donné de bons conseils. Quand je lui ai demandé comment il avait mémorisé ses monologues, il a répondu: «Je les écris». J’utilise cette méthode à ce jour. Non seulement cela me familiarise avec les mots, mais cela les fait miens. “

Les conséquences qu’elle a aujourd’hui concernant sa légère perte de mémoire pourraient être la cause de sa dyslexie, car d’autres personnes ont également déclaré avoir eu les mêmes symptômes.

