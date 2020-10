Amanda Bynes est revenue sur Instagram vendredi avec un relooking élégant. L’ancienne star de Nickelodeon a partagé une photo montrant son relooking avant-gardiste, avec des cheveux noirs et une frange à balayage latéral. Dans la publication, le souhait a été partagé sans légende et les commentaires ont également été désactivés.Bynes portait une flanelle à carreaux jaune, un t-shirt graphique, un jean déchiré et des lunettes.

Le message a marqué sa première depuis juillet, quand elle a nettoyé son compte Instagram et l’a rebaptisé “Boutique en ligne noir mat”. En mai, l’actrice a révélé aux fans qu’elle avait repris ses études dans le programme de baccalauréat à l’Institut de la mode du design et du marchandisage après deux mois de traitement. Elle a dit qu’elle «suivait des cours en ligne, essayant d’obtenir un 4.0 GPA» et qu’elle «avait hâte de démarrer ma boutique en ligne à l’avenir».

À l’époque, Bynes a également déclaré qu’elle allait bien après avoir reçu de l’aide pour traiter son anxiété sociale, ce qui “causait [her] d’abandonner l’école il y a des mois. “Elle a dit qu’elle était maintenant” de retour sur la bonne voie “et” vivait dans une vie de transition et faisait une thérapie pendant la semaine. “Le Hairpsray a également confirmé qu’elle était toujours fiancée à Paul Michael, qu’elle a référé comme «l’amour de ma vie». Bynes et Michael ont annoncé leurs fiançailles en février.

L’actrice d’Amanda Show était restée largement hors des projecteurs après son dernier rôle crédité en 2010, bien qu’elle ait fait son retour aux gros titres en novembre 2018 avec une interview avec Paper Magazine, au cours de laquelle elle a parlé de ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie. abuser de. Parlant avec le point de vente, elle a révélé qu’après avoir essayé de la marijuana à 16 ans, elle est passée à des drogues plus dures, déclarant, «plus tard, elle a progressé vers le molly et l’ecstasy. [I tried] cocaïne trois fois mais je ne me suis jamais défoncé à cause de la cocaïne. Je n’ai jamais aimé ça. Cela n’a jamais été ma drogue de choix. “Elle a également avoué qu’elle” abusait définitivement d’Adderall “, qu’elle a commencé à prendre pendant le tournage de Hairspray lorsqu’elle a appris que cela pourrait l’aider à rester mince. Sa dépendance à l’Adderall s’est aggravée au point qu’elle l’a inhibée capacité à jouer devant la caméra, Bynes déclarant que “le mélange d’être si haut que je ne pouvais pas me souvenir de mes répliques et de ne pas aimer mon apparence” l’a amenée à s’éloigner de Hall Pass.

Bien que Bynes ait continué à expérimenter avec des drogues, elle a dit que “ces jours d’expérimentation [with substances] sont terminés depuis longtemps. »En mars, l’actrice a célébré 14 mois de sobriété en partageant des photos avec des amis non identifiés.