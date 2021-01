W

chapeau une performance! L’étonnant récital d’Amanda Gorman de son poème The Hill We Climb lors de la cérémonie d’inauguration présidentielle hier a montré la puissance de la parole en termes non équivoques.

Gorman, 22 ans, qui a été nommée la première jeune poète lauréate du pays à l’âge de 19 ans, a livré son poème – un appel aux armes pour guérir un pays divisé à la suite de violentes manifestations – avec un équilibre, une grâce et une confiance étonnants.

Vêtue d’un manteau jaune soleil et d’un bandeau rouge brillant, elle brillait comme un phare d’espoir juvénile en contraste frappant avec le public, composé pour la plupart de politiciens plus âgés.

Le poème n’était rien de moins qu’un hymne émouvant dans la meilleure tradition, avec un puissant message de motivation pour unir tout le pays: «Nous nous efforçons de forger notre union avec un but. Pour composer un pays engagé à toutes les cultures, couleurs, caractères et conditions de l’homme. Et donc nous levons le regard non pas sur ce qui se tient entre nous, mais sur ce qui se tient devant nous.

Dans sa répétition judicieuse de l’expression «nous nous élèverons», elle a reconnu avec soin – et de manière cruciale – que «nous» incluions tout le monde de toutes les régions du pays, des «collines dorées de l’ouest» et «du nord balayé par le vent». à l’est »vers« les villes bordées de lacs des États du Midwest »et« le sud ensoleillé ».

Le poème avait également de fortes nuances évangéliques ainsi qu’un clin d’œil à Hamilton, la comédie musicale de Broadway: «Les Écritures nous disent d’envisager que chacun s’assiéra sous sa propre vigne et son figuier et que personne ne leur fera peur», et plus tard: «Si nous fusionnez la miséricorde avec la force et la force avec le droit, alors l’amour devient notre héritage et notre changement, le droit d’aînesse de nos enfants.

Elle n’a pas non plus craint le personnel: «Nous, les successeurs d’un pays et d’une époque où une fille noire maigre descendant d’esclaves et élevée par une mère célibataire, pouvons rêver de devenir présidente, pour se retrouver à réciter pour une seule».

La manière expressive dont Gorman l’exécutait était aussi importante que le contenu. Elle était à la fois poète et prédicatrice, glissant sur ses mots et ses phrases avec une aisance consommée.

en relation

Alors que la poésie et les créations orales gagnent en popularité parmi la génération Y, Gorman a compris le pouvoir que ses paroles auront sur les jeunes – qui sont après tout l’avenir – et qui pourraient autrement fermer les yeux sur la politique et ce qui se passe.

Sans surprise, le poème est devenu viral. Du jour au lendemain, son compte Twitter a été multiplié par cent pour atteindre plus d’un million et continuera sans aucun doute à augmenter de manière exponentielle. Son premier recueil de poésie, The Hill We Climb, doit actuellement être publié en septembre, mais les éditeurs doivent sûrement essayer de le précipiter maintenant. Ils seraient idiots de ne pas le faire. Amanda Gorman est en or massif.