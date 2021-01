Ses commentaires interviennent au milieu des informations selon lesquelles le programme aurait pu être supprimé pour 2021 en raison de craintes concernant le coronavirus.

Un porte-parole d’ITV a refusé de commenter les informations.

Holden a déclaré lors de son émission Heart Breakfast qu’on lui avait dit que le programme était «suspendu» pour cette année.

«Je pense qu’il y a encore des discussions en cours parce que c’est une grande vieille émission et qu’il y a beaucoup de gens qui sont employés dans les coulisses, donc c’est une question qui doit être discutée un peu plus en profondeur», a-t-elle déclaré.

Holden, 49 ans, a ajouté: «Je pense que les producteurs sont très désireux de ne laisser tomber personne, donc je pense que c’est toujours en discussion, disons.

(

Amanda Holden

/ PA)

La présentatrice a déclaré qu’elle ne pensait pas que l’émission d’ITV devrait se dérouler sans un public en direct, qu’elle a qualifié de «cinquième juge».

«Nous avons besoin des gens derrière nous, c’est la seule émission où ça souffre un peu et je vais être honnête, on nous a dit que c’était en attente, mais ensuite on nous a dit quelque chose de différent, donc je pense que c’est fluide.

La compétition de patinage de célébrités ITV Dancing On Ice se déroule actuellement sans public en direct, tandis que la dernière série de Britain’s Got Talent présentait des épisodes filmés devant une foule virtuelle qui regardait via vidéoconférence.

Le tournage de la 15e série de Britain’s Got Talent devait commencer ce mois-ci, mais la production avait déjà été retardée en raison de la pandémie de coronavirus.

Des centaines de personnes participent à la réalisation des auditions de Britain’s Got Talent.

Les difficultés de tournage au milieu de la pandémie sont aggravées parce que les actes voyagent de partout au Royaume-Uni et parfois à l’étranger pour participer au programme, organisé par Ant et Dec.

Le mois dernier, un épisode du jour de Noël de Britain’s Got Talent a présenté les quatre juges du programme – Alesha Dixon, David Walliams, Amanda Holden et Ashley Banjo.

Banjo a remplacé Simon Cowell sur le panel 2020 après avoir subi une blessure au dos.

Heart Breakfast avec Jamie Theakston et Amanda Holden diffusé en semaine de 6h30 à 10h.