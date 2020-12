Dans la foulée de Blue Bloods commémorant Nick Cordero lors de leur dernier épisode de 2020, la veuve de l’acteur de Broadway marque également les vacances en revenant sur des moments plus heureux avant son décès. Sur Instagram, Amanda Kloots a posté une photo heureuse de son défunt mari et de leur fils Elvis à Noël 2019.

“Une de mes photos préférées de Nick et Elvis. C’était Noël dernier”, a écrit Kloots dans la légende. “Ma famille s’est envolée pour la Caroline du Sud et a passé un Noël de style Hallmark au [Montage Palmetto Bluff] Je ne l’oublierai jamais. Embrassez vos proches. “

Cordero est décédé en juillet en raison de complications du coronavirus, à la suite d’une bataille déchirante documentée par Kloots sur les réseaux sociaux. Tout au long, Kloots était aux côtés de son mari, célébrant les petites victoires et refusant de se soustraire aux détails difficiles de l’état de Cordero au milieu de la pandémie.

«Mon cœur est brisé car je ne peux pas imaginer nos vies sans lui», a-t-elle écrit dans un message marquant le décès de Cordero. “Nick était une lumière si brillante. Il était l’ami de tout le monde, aimait écouter, aider et surtout parler. C’était un acteur et musicien incroyable. Il aimait sa famille et aimait être père et mari. Elvis et moi nous manquerons dans tout nous faisons, tous les jours. “

Cordero est surtout connu pour son travail à Broadway, en vedette dans la production de Bullets Over Broadway en 2014 et en remportant un Tony Award du meilleur acteur en vedette dans une comédie musicale. En dehors de la scène, Cordero a fait des apparitions à la télévision, y compris trois spots d’invité sur Blue Bloods, d’autres sur Law & Order: SVU et quelques rôles dans des films dont le film Mob Town.

Le nombre de célébrités décédées à cause du COVID-19 en 2020. La musique country a perdu Joe Diffie, John Prine et Charley Pride à cause de la maladie. Le magicien Roy Horn, le lanceur Tom Seaver du Mets Hall of Fame et le rappeur Fred the Godson ont également succombé à la maladie.

Kloots a fait face à sa perte au mieux de ses capacités. Elle a été un livre ouvert quand il s’agit de partager des souvenirs et des pensées sur les réseaux sociaux, faisant sa part pour garder son esprit avec elle malgré la perte tragique. Dans le même temps, elle se prépare à rejoindre The Talk sur CBS, faisant sa première apparition aux côtés d’Elaine Welteroth le 4 janvier après avoir été invité à la fin de 2020.

“Je suis ravi et honoré de rejoindre cette incroyable distribution et cette équipe. Dès la toute première fois que j’ai co-animé l’événement The Talk, je savais que je faisais partie d’un groupe de personnes très spécial. des discussions honnêtes et stimulantes, mélangées avec beaucoup de plaisir et de rires aussi », a déclaré Kloots selon Entertainment Tonight.