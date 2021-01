Amanda Kloots, l’ancienne épouse du regretté acteur Nick Cordero, a partagé un message touchant du Nouvel An sur Instagram. Cordero est décédé en juillet des suites de complications liées au COVID-19. La mort de l’acteur a provoqué une vague de soutien au sein du monde du théâtre et de l’industrie du divertissement.

“Chaque jour est un cadeau. Les jours difficiles sont un cadeau”, a écrit Kloots sous la photo d’elle et de son mari Nick Cordero et de leur fils, Elvis. “Les semaines difficiles sont un cadeau. Les années difficiles sont un cadeau. Trouvez les leçons de chaque jour pour pouvoir apprendre et grandir.”

Elle a poursuivi: “Ce que j’ai appris cette année … Ne souhaitez pas passer du temps. Le temps est précieux. Faites que chaque jour compte. Soyez reconnaissant pour chaque jour ici sur cette Terre. Soyez reconnaissant pour toutes les bénédictions que vous avez. Prenez cette photo de famille. Dites que je vous aime. Passez un coup de fil. Pardonnez. Priez et croyez. Relevez-vous. Prenez un jour à la fois. Embrassez quelqu’un si vous le pouvez. Donnez aux gens dans le besoin. Aidez les autres. Ne le faites pas. attendez demain pour faire quelque chose – VIVEZ VOTRE VIE “

Le message a reçu une tonne d’amour dans les commentaires. «J’ai tellement appris sur la force de toi cette année, mon pote. Ton amour m’inspire», ont déclaré les frères Cary. Le mannequin Clara Alonso lui a également envoyé ses meilleurs vœux en disant: “Bonne année Amanda. Je vous envoie à vous et Elvis tellement d’amour❤️❤.”

Les vacances peuvent être difficiles pour beaucoup et Kloots l’a reconnu, partageant ses sentiments sur un récent post à Noël.

“Je sais que ce Noël est différent pour beaucoup d’entre nous”, a-t-elle sous-titré le message. “Cela a été une année remplie de pertes à bien des égards. J’ai trouvé que me concentrer sur ce que je fais m’a énormément aidé. Je commence la journée avec une pensée positive et je m’endors en comptant mes bénédictions. Ce n’est pas toujours facile. , mais ça aide toujours. La gratitude engendre l’optimisme. Je dirais aussi que je ne souhaite pas de temps libre. Le temps est précieux, même quand c’est dur. “

Kloots a récemment été annoncé comme nouvel animateur sur Fox’s The Talk avec Elaine Welteroth. Les nouveaux hôtes rejoindront les hôtes actuels Carrie Ann Inaba, Sharon Osbourne et Sharon Underwood après les vacances du 4 janvier. Les deux femmes sont apparues en tant que co-animatrices invitées dans plusieurs épisodes en octobre et novembre.

“Je suis ravi et honoré de rejoindre cette incroyable distribution et équipe. Dès la toute première fois que j’ai co-animé l’invité de The Talk, je savais que je faisais partie d’un groupe de personnes très spécial. J’ai hâte de commencer la nouvelle année avec des discussions honnêtes et stimulantes, mélangées avec beaucoup de plaisir et de rires aussi », a déclaré Kloots.