Amanda Kloots a parlé de suivre une thérapie plusieurs mois après la mort de son mari, l’acteur Nick Cordero. La star de Broadway nommée Tony est décédée en juillet des complications du coronavirus, après plus de 90 jours dans une unité de soins intensifs. Dans un article sur Instagram ce week-end, Kloots a déclaré qu’elle était «enfin prête» à suivre une thérapie pour «faire face au traumatisme» auquel elle a été confrontée l’année dernière.

Kloots, qui a rejoint The Talk en tant que co-animateur, a déclaré que le jour de l’An était “pire” pour elle que Noël. “Je pense que c’est parce que quand une nouvelle année arrive, vous voulez une table rase ou oublier l’année dernière, [especially] 2020 “, a écrit Kloots.” Mais, je ne peux pas oublier l’année dernière et je ne pourrai pas nettoyer l’ardoise. “Elle a également pensé qu’elle pourrait avoir” légèrement peur “du changement qui peut survenir dans un an.” Enfin, je pense que tout ce que j’ai vécu me rattrape et je suis enfin prêt à suivre une thérapie pour faire face au traumatisme. “

Sa décision de partager ces sentiments avec ses 629 000 abonnés Instagram fait partie de son “honnêteté continue à propos de son ami et de sa perte. La façon dont elle fluctue, change beaucoup. Comment elle se cache et vous trouve ensuite. En quoi c’est un voyage, pas seulement une semaine. . Comment c’est une lutte continue alors même que je reste positive et active. Comment tu peux pleurer quelques jours pendant deux secondes ou pendant deux heures. Comment ça te fait te sentir si seul et confus. ” En fin de compte, Kloots a déclaré qu’être honnête et reconnaître ses sentiments publiquement l’avait aidée, et “j’espère que cela vous aidera”, a-t-elle écrit.

Cordero et Kloots se sont mariés en septembre 2017 et ont accueilli leur fils Elvis en juin 2019. Cordero a été hospitalisé fin mars après avoir été testé positif au coronavirus. L’acteur, qui est également apparu sur Blue Bloods et Law & Order: SVU, n’a jamais quitté l’hôpital. Il est décédé le 5 juillet et Kloots a continué à utiliser Instagram pour garder vivante la mémoire de son mari. Elle a partagé plusieurs photos de famille avec Cordero, en particulier pendant la période des fêtes.

Kloots est professeur de fitness et de danse, mais elle se lance également dans la télévision. Elle rejoindra The Talk à plein temps, aux côtés de Carrie Ann Inaba, Sheryl Underwood et Sharon Osbourne rapporte Entertainment Tonight. “Je ne pourrais pas être plus reconnaissant de commencer ce travail en seulement deux jours”, a écrit Kloots samedi. “Cette saison des fêtes a été difficile et je me suis efforcé de passer chaque jour, un jour à la fois, de la meilleure façon possible. Les vacances vous font apprécier ce que vous avez et la famille que vous avez. Je suis ravi d’avoir un nouvelle famille à part chaque matin. “