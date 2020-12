Amanda Kloots garde son défunt mari Nick Cordero à proximité. Après que la star de Broadway et l’acteur de Blue Bloods aient tragiquement perdu sa bataille contre le coronavirus en juillet, Kloots a révélé mercredi la manière particulière dont elle avait honoré son mari cinq mois après son décès. En postant sur Instagram, la future co-animatrice de The Talk a montré aux fans une bague qu’elle avait fabriquée en utilisant certaines des cendres de Cordero, marquant son dernier hommage.

Partagée avec les fans dans une vidéo, la bague comporte également les initiales de Cordero, «NC». Kloots, dans la légende, a qualifié le souvenir de «quelque chose de très spécial», révélant qu’il venait d’arriver un jour avant. Fabriquée par Stephanie Gottlieb, la bague comporte également «un saphir au centre», qui est la pierre de naissance de Cordero. Kloots a déclaré que la bague serait un jour transmise au petit Elvis, le fils qu’elle partage avec son défunt mari.

«Je suis constamment étonnée par la façon dont vous pouvez incorporer les cendres pour garder votre personne près de vous», a-t-elle poursuivi. «J’aime que Nick soit avec moi dans de nombreux endroits; l’océan, un beau vase, une urne et maintenant sur ma main.

Kloots, qui a également déclaré que Gottlieb avait également fait ses alliances et ses alliances, rend hommage à son mari depuis son décès en juillet à l’âge de 41 ans. Après avoir reçu ses cendres, elle a révélé en octobre que certaines de ses cendres étaient un vase. Le vase présente à la fois les empreintes de mains de Kloot et d’Elvis ainsi qu’un cœur. Elle a dit qu’elle prévoyait “de toujours garder des fleurs dans ce vase, me rappelant Nick à chaque fois que je le regarde.”

La maman d’un enfant s’assure également qu’Elvis a beaucoup de souvenirs pour s’assurer qu’il se sent toujours proche de Cordero. En plus de la bague qui sera un jour la sienne, Kloots a révélé en novembre qu’elle avait fait fabriquer un ours en peluche pour son fils dans la robe de chambre que Cordero portait lors de sa dernière performance dans Rock of Ages. À l’époque, Kloots a déclaré: “Je ne peux même pas commencer à expliquer à quel point c’est spécial”, révélant que l’ours à mémoire a une petite poche pour Elvis “afin qu’il puisse y mettre des choses.” Sur le dos de l’ours «se trouve l’étiquette du spectacle».

Cordero, qui a remporté une nomination aux Tony pour Bullets Over Broadway, est décédé le 5 juillet des complications du COVID-19. Il avait été hospitalisé fin mars pour ce que l’on croyait initialement être une pneumonie. Il a passé 95 jours dans l’unité de soins intensifs du Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles, au cours desquels il a subi de nombreux revers, avant de mourir.