Alors que Decision Day se rapproche tout le temps, Amani et Woody explorent ce qu’il leur faudrait pour faire le choix de divorcer. Dans un aperçu exclusif de PopCulture du tout nouvel épisode de Marié à First Sight mercredi, le couple le plus sûr de la saison admet qu’il existe encore des bris de contrat qui pourraient mettre fin aux premiers jours non conventionnels de leur mariage.

“Je sais que les choses vont vraiment bien en ce moment, non?” Woody demande à sa femme un jeu de dominos. “Qu’est-ce que ce serait pour vous de dire” non “le jour de la décision?” Réfléchissant un instant avant de répondre, Amani dit à son mari: “Je pense que tu aurais dû changer complètement de personnage. Comme si je n’avais pas l’impression de pouvoir te faire confiance, j’aurais fini.” Lui disant de ne pas changer de comportement pendant cette période charnière de leur relation, Amani explique: “Parce que les modèles et que vous avez déjà créés m’ont déjà fait me sentir en sécurité. Donc j’ai l’impression que si vous changez cela, je ne le ferais pas se sentir plus en sécurité. “

Woody a toujours semblé complètement amoureux de sa femme, mais il lui dit que pour elle, se retirer émotionnellement vers son moi plus protégé serait la fin des choses pour lui. «Je pense que je dois dire non le jour de la décision, si vous deviez peut-être fermer, ou retourner dans un endroit où vous étiez – quelque part où c’est comme la fourchette de 50%», lui dit-il. «Comme, ‘Je pense que je veux faire ça maintenant – je pourrais, je pourrais pas. J’aime ce mec, je n’aime pas.’ Tu sais, si tu reviens à ce genre de chose, alors je pense que je vais commencer à ressentir une sorte de sentiment. Mais en dehors de ça, je ne me vois pas aller nulle part. “

Prenant un bref répit de la lourde conversation pour un discours ludique sur la victoire des dominos d’Amani, Woody lui avoue que c’est leur communication qui, selon lui, continue de les lier. “Honnêtement, si ce n’était pas aussi facile que de vous parler, je ne dirais rien. Je passerais à autre chose”, dit-il. “Je serais juste parti. Je me serais totalement tue. Si nous ne pouvions pas parler ou communiquer et que je ne comprenais pas, j’allais vous dire: ‘À la porte, paix.’ pour Amani et Woody? Marié à First Sight diffusé les mercredis à 20 h HE à vie. Pour en savoir plus sur les couples mariés à première vue de PopCulture, cliquez ici.