Amanza Smith partage une mise à jour sur sa recherche de son ex-mari, l’ancien joueur de la NFL Ralph Brown, un an après que la star de Selling Sunset ait révélé qu’il avait disparu. La star de télé-réalité de l’immobilier a parlé franchement d’un nouvel épisode du podcast Not Skinny But Not Fat, révélant que le père de ses deux enfants – sa fille Noah, 10 ans, et son fils Braker, 9 ans – est toujours porté disparu, mais “ne veut pas être trouvé maintenant. “

«Je ne sais pas où il est», a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’elle était «sûre qu’il est vivant». Les ex ont divorcé en 2012, mais ont eu la garde de leurs enfants à 50/50 jusqu’à sa disparition, ce qui rend toute la situation «tellement folle», a déclaré Smith: «C’était un père formidable quand il était là. C’était un homme très fidèle. -sur, père dévoué et interactif. “

La dernière fois que la star de Netflix a vu Brown, c’était le 26 août 2019, mais elle a entendu parler de lui pour la dernière fois le 1er septembre. “Il m’a envoyé un e-mail et il a dit: ‘Ma situation n’est pas bonne pour le moment. . Je ne peux pas m’occuper financièrement des enfants. Ce n’est pas sûr pour eux d’être avec moi. Vous devez les garder jusqu’à ce que ma situation change ”, a déclaré Smith, ajoutant que les courriels l’empêchaient de déposer une rapport de personne disparue. Cependant, demander la garde complète des enfants est la façon dont elle sait que Brown est définitivement en vie.

«Je sais qu’il est vivant parce que nous avons dû obtenir un avocat et déposer des dossiers judiciaires, parce que j’essaie d’obtenir la garde complète. Et à un moment donné, il a soumis quelque chose aux tribunaux où il a changé d’adresse. Nous l’avons retracé. de retour, et c’est une boîte postale au genre, un magasin UPS », dit-elle. “Alors, il est hors de la grille. Quoi qu’il se passe, et je n’ai aucune idée de ce que c’est, il ne veut pas être trouvé pour le moment. Et pour moi, s’il ne veut pas être trouvé, c’est probablement mieux que il est parti jusqu’à ce qu’il soit mieux ou jusqu’à ce qu’il veuille revenir. “

Smith a ajouté que la famille de Brown n’avait «pas répondu» à ses appels, e-mails et SMS. «Chaque fois que je contacte quelqu’un, je suis bloquée», a-t-elle expliqué, ce qui a été dévastateur pour ses enfants, qui étaient «très proches de leurs grands-parents, tantes et oncles». Pour l’instant, sa famille doit partir sans Brown. “J’ai dû ramasser les morceaux et réparer les petits cœurs brisés”, a déclaré Smith. “Mais pour le moment, nous faisons du bien et nous nous sommes installés dans cette nouvelle réalité.”