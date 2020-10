Amateurs d’impact! Lizbeth Rodríguez présente un maquillage inhabituel | Instagram

L’animatrice et youtubeuse Lizbeth Rodríguez a offert à ses fans une vidéo qui, pour beaucoup, sera quelque chose de terrifiant, d’impressionnant non pas parce qu’elle est terrifiante mais plutôt beaucoup.

Comment tu te souviens Lizbeth Rodriguez est en faveur de la défense des femmes contre les abus, soit parce qu’elle a vécu quelque chose de similaire en peu de temps, aujourd’hui elle se bat et défend cette cause, même ces derniers temps elle encourage et essaie de conseiller les femmes à travers elle réseaux sociaux.

Malgré le fait qu’à de nombreuses occasions nous l’avons vue impliquée dans certaines controverses, la vérité est que Lizbeth Rodriguez a réussi à devenir une personnalité sur Internet, non seulement sur les réseaux sociaux mais aussi à la télévision, grâce à ses débuts dans l’entreprise Badabun être l’hôte de “Exposer les infidèles”.

En peu de temps, elle est devenue populaire et célébrité sur les réseaux sociaux, les préférences à son égard ont été partagées car il y avait beaucoup de gens qui l’adoraient et beaucoup d’autres qui la détestaient, à ce jour elle continue d’avoir cet équilibre dans la société, cependant, comme de nombreuses célébrités l’ont fait, elle prend simplement les choses positives de tout ce qui lui arrive ainsi que de tout ce que cela cause.

La vidéo réalisée il y a environ 23 heures est un maquillage à effets spéciaux, comme vous l’avez vu dans les dernières publications, il est dédié au partage de looks impressionnants qui captivent et terrorisent ses followers, car dans quelques jours nous fêterons HalloweenBien que ce ne soit pas une tradition mexicaine, notre société l’a déjà adoptée comme la nôtre.

Peut-être prépare-t-elle une séance photo impressionnante car ce maquillage parle d’agression envers les femmes, voir ces images vous rappellera sûrement les mauvais moments, nous vous recommandons donc de ne pas le voir si vous avez une susceptibilité fragile.

Si vous voulez voir la vidéo, cliquez sur le LIEN suivant et soyez surpris du résultat.

Probablement dans quelques jours, nous verrons ces photographies sur le compte officiel de Lizbeth Rodriguez, c’est sûr que plus d’un aura un impact, nous espérons juste qu’Instagram ne les prendra pas comme interdits et finira par les censurer, car il a certaines restrictions pour les utilisateurs et le contenu qui est publié.

Comment est-ce déjà normal chez Lizbeth Rodríguez, sa boîte de commentaires était divisée à la fois par des commentaires positifs et négatifs, il y a ceux qui l’ont applaudie dans ce type de maquillage et ont accompagné la phrase pas un de moins, d’autres se sont simplement consacrés à la critiquer et à faire de mauvais commentaires.

Quel que soit le maquillage qui devait être le dimanche, “” J’avais la chair de poule “, a reçu certains commentaires.

Il y a ceux qui prétendent que Lizbeth Rodriguez Il ne trouve plus quoi faire pour attirer l’attention sur les réseaux sociaux, on raconte qu’il a perdu plusieurs followers, après la polémique entre Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza, qui s’est récemment mariée via des canaux civils.

Bien que l’objectif de Rodríguez n’était pas de nous séparer définitivement mais plutôt de démasquer le youtubeur, bien que ses tentatives aient été vaines, puisqu’il n’a jamais présenté de preuves concluantes sur ses accusations.

Dans quelques jours de plus Lizbeth Rodriguez Il sera dans un programme en direct 24 heures sur 24, il sera aux côtés de 5 autres influenceurs célèbres du Mexique, dans un nouveau projet intitulé “Barak l’expérience” vous avez sûrement déjà entendu quelque chose sur lui et si on ne vous donne pas une idée:

Les membres, qui sont six au total, participeront à des jeux ésotériques et paranormaux, chacune de leurs actions et réactions sera capturée par les caméras du programme, pour y avoir accès vous devez acheter un billet, si cette question retient votre attention ou si vous voulez simplement connaître le Réaction des influenceurs n’attendez pas et achetez votre billet.

Ce qui a attiré l’attention, c’est que ce type d’émission de télé-réalité n’a été lancé nulle part dans le monde, cela a été commenté par Lizbeth dans l’une de ses publications.

