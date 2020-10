Amazon a officiellement annulé Crucible, son jeu de tir multijoueur gratuit. C’est la fin d’un voyage difficile pour le jeu, qui a été lancé pour la première fois en mai après des années de développement avant d’être remis en version bêta fermée en juillet.

«Nous apprécions beaucoup la façon dont nos fans se sont ralliés à nos efforts, et nous avons adoré voir vos réponses aux changements que nous avons apportés au cours des derniers mois, mais en fin de compte, nous ne voyons pas un avenir sain et durable. [for] Crucible », a déclaré l’équipe Crucible dans un article de blog.

Si vous êtes en version bêta fermée, vous pourrez toujours jouer au jeu sous une forme quelconque pendant un court moment. Les développeurs organiseront un «test final et une célébration communautaire» dans les prochaines semaines, selon le blog. Une fois que cela est fait, le matchmaking sera désactivé, mais vous pourrez jouer à des jeux personnalisés (qui devraient être disponibles dans les prochains jours) jusqu’à 15 h HE le 9 novembre. La société dit également qu’elle offrira un remboursement complet pour tous les achats que vous auriez pu effectuer. Si vous souhaitez des remboursements, suivez les instructions sur ce site.

Les développeurs de Crucible seront déplacés vers d’autres titres Amazon Games, notamment New World, le prochain MMO d’Amazon. Ce jeu, qui devrait actuellement être lancé au printemps 2021, a eu ses propres défis, dont deux retards. Et nous attendons toujours la sortie de Pac-Man Live Studio, une version de Pac-Man que vous pouvez jouer directement sur Twitch. Amazon a déclaré en mai que le jeu serait lancé en juin, mais il n’est toujours pas sorti, et le site Web du jeu dit seulement qu’il «arrive bientôt».

Amazon ne fait pas que des jeux – il propose également un service de jeu en nuage appelé Luna, lancé le mois dernier. Les utilisateurs aux États-Unis peuvent demander un accès anticipé dès maintenant. Si vous voulez comprendre comment Luna se compare aux autres offres de jeux en nuage, nous avons un guide pour cela ici.