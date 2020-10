Il y aura plus de football NFL sur Amazon une fois la saison régulière terminée. Selon Deadline, Amazon Prime Video a accepté de diffuser un match éliminatoire de la NFL en janvier. Ce sera un jeu de joker qui sera également diffusé sur CBS et Nickelodeon. ViacomCBS a également le droit de diffuser le jeu sur CBS All Access, qui sera connu sous le nom de Paramount + une fois les séries éliminatoires commencées.

Amazon a déjà un accord avec la NFL où ils diffusent le match de football du jeudi soir chaque semaine. Plus tôt cette année, Amazon a signé une prolongation de contrat de trois ans pour diffuser 11 matchs de football du jeudi soir par an. Il est également possible qu’Amazon soit dans le mix pour diffuser des jeux sur une base régulière, car la ligue négocie actuellement avec Disney, Fox, NBCUniversal et ViacomCBS alors que des contrats majeurs seront renouvelés dans un an ou deux. Fox et CBS air jeux NFC et AFC, respectivement. Fox diffuse également Thursday Night Football avec le NFL Network, tandis que NBC diffuse Sunday Night Football. Monday Night Football est régulièrement vu sur ESPN, mais peut également être diffusé sur la filiale locale ABC de l’équipe.

Jason LaCanfora de CBS Sports a déclaré que la ligue serait sur le point de conclure de nouvelles offres de streaming, et Disney s’efforce d’étendre sa couverture de la NFL en diffusant régulièrement des matchs sur ABC. Il a également noté que “la NFL est très à l’aise avec ses partenaires de diffusion en direct, y compris CBS, ont indiqué les sources, et les paquets du dimanche après-midi ne devraient pas changer radicalement”.

Amazon entrer dans l’image des séries éliminatoires cette saison est un bon timing car les séries éliminatoires ont été élargies. Au lieu de 12 équipes en séries éliminatoires, 14 équipes seront invitées car les deux places supplémentaires seront une équipe joker du NFC et de l’AFC. De plus, la tête de série n ° 1 de chaque conférence recevra un bye au lieu des deux premières. Les têtes de série n ° 2 de la ronde joker joueront les têtes de série n ° 7, ce qui signifie qu’il y aura six matchs joker les 9 et 10 janvier. La NFL joue dans un champ de séries éliminatoires de 12 équipes depuis 1999. Avant cela, la ligue n’avait que 10 équipes à atteindre les séries éliminatoires de 1978 à 1989. Elle a utilisé un champ de huit fois de 1970 à 1977.