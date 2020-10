Le mois dernier, un rapport étonnant a montré comment les centres de distribution d’Amazon à travers le pays ont vu les taux de blessures augmenter entre 2016 et 2019, provenant de données internes de l’entreprise. Et maintenant, un projet de loi dans l’État de Washington signifierait qu’Amazon pourrait payer une prime d’indemnisation des travailleurs plus élevée que les autres entreprises propriétaires d’entrepôts l’année prochaine.

Pour ce faire, l’État souhaite placer les entrepôts qui fonctionnent comme ceux d’Amazon dans une classification de risque distincte. Alors que la classification proposée pour les «centres de distribution» ne dit nulle part le mot Amazon, la façon dont ils sont définis semble correspondre à la description de l’entreprise:

Avoir un marché en ligne pour vendre leurs propres marchandises et celles de vendeurs tiers; Vendre leur propre marchandise de marque au détail en ligne; Offrir des services d’entreposage et de traitement des commandes à des vendeurs tiers; Utiliser des véhicules automatisés et de la robotique dans l’installation; Mettre l’accent sur les délais rapides et surveiller la vitesse des employés; et Offrez des options de livraison le jour même ou sous deux jours

Amazon est actuellement la seule entreprise couverte par cette nouvelle classification, a déclaré Michael D. Ratko, directeur adjoint adjoint de la division des services d’assurance du département du travail et des industries de Washington, au Seattle Times.

Le département a découvert en 2019 que les centres de distribution d’Amazon avaient une part croissante des réclamations pour blessures et des coûts d’assurance par rapport aux autres exploitants d’entrepôts, selon le Seattle Times. Et bien que les primes d’assurance d’entreposage aient augmenté de 18% en 2020, les exploitants d’entrepôts non Amazon ont vu les taux de demande d’indemnisation des travailleurs diminuer.

«Un examen plus approfondi de la classification des entrepôts a conclu que les centres de distribution étaient plus dangereux et soumettaient des réclamations plus souvent», a déclaré Ratko au Seattle Times.

Cette nouvelle classification des «centres de distribution» aurait une prime d’indemnisation des travailleurs par heure différente de celle des autres entrepôts. Les tarifs proposés pour 2021 seraient 15% plus élevés pour Amazon et 20% inférieurs pour les autres entrepôts qu’ils ne l’étaient en 2020. Le nouveau taux d’Amazon serait plus élevé que ceux des opérations forestières mécanisées, des organismes d’application de la loi et de plus de 260 autres industries, selon au Seattle Times.

Amazon n’a pas répondu à une demande de commentaire.