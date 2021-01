P

arler, le site de médias sociaux «impartial» populaire auprès des partisans de Donald Trump, est renvoyé du service d’hébergement Web d’Amazon pour avoir enfreint à plusieurs reprises ses règles.

Le géant du Web a déclaré avoir trouvé 98 messages sur la plate-forme qui encourageaient la violence. Parler, qui a déjà été retiré des magasins d’applications Google et Apple, sera coupé juste avant minuit dimanche.

Depuis son lancement en 2018, des millions de partisans du président Trump ont afflué vers Parler, alors que les plates-formes traditionnelles ont réprimé les publications faisant la promotion de la violence et de la désinformation.

À la suite des émeutes de la semaine dernière à Capitol Hill et de la décision de Facebook et Twitter de suspendre les comptes du président, Parler est brièvement devenue l’application gratuite la plus téléchargée sur l’Apples iPhone Store.

Moins de 48 heures plus tard, il fait face à l’oubli en ligne.

Répondant à la décision de Google plus tôt, le PDG de Parler, John Matze, a déclaré: “Nous ne céderons pas aux entreprises politiquement motivées et aux autoritaires qui détestent la liberté d’expression!”

Twitter a mis fin à la course de près de 12 ans de M. Trump vendredi. En fermant son compte, il a cité un tweet adressé à ses 89 millions d’abonnés selon lequel il prévoyait de sauter l’investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier qui, selon lui, donnait aux émeutiers l’autorisation de converger à nouveau vers Washington.

Facebook et Instagram ont suspendu M. Trump au moins jusqu’au jour de l’inauguration. Twitch et Snapchat ont également désactivé les comptes de M. Trump, tandis que Shopify a supprimé des magasins en ligne affiliés au président et Reddit a supprimé un sous-groupe Trump.

Twitter a également interdit les fidèles de Trump, y compris l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, dans une purge radicale des comptes faisant la promotion de la théorie du complot de QAnon et de l’insurrection du Capitole. Certains avaient des centaines de milliers d’adeptes.