Amazon mignonne? Natalia Téllez dans un arbre Les fans réagissent! | Instagram

Le conducteur Natalia Tellez Il a partagé sur son compte Instagram officiel où il est apparu dans trois photographies d’une publication où il apparaît grimpant à un arbre, cela a apparemment enchanté ses fans qui ont immédiatement commencé à répondre dans son post.

La jeune célébrité de la télévision est connue pour ses dernières apparitions dans l’émission Who is the mask? où elle a eu l’opportunité de conduire aux côtés d’Omar Chaparro et où les téléspectateurs ont aimé la voir chaque semaine porter une tenue différente qui représentait chacun des participants à l’émission.

Natalia Tellez Elle est dans plusieurs projets à la porte dont le seul sur lequel nous ayons des informations concerne une telenovela à laquelle on dit qu’elle participera bientôt, désormais on la retrouve dans la programmation de “Netas Divinas”, un programme où Elle apparaît aux côtés d’autres chefs d’orchestre donnant son avis sur différents sujets d’intérêt féminin.

À certaines occasions, l’animatrice et actrice de 35 ans a déclaré qu’à certaines occasions, elle avait oublié qu’elle participait à une émission parce qu’elle avait tendance à communiquer ses sentiments et à s’ouvrir en partageant ses opinions, sans se rendre compte qu’elle pouvait mentionner deux autres personnes. votre sœur et votre père sont de bons exemples.

Il y a eu plusieurs occasions où nous avons vu Natalia Tellez ravir l’élève avec son adorable visage sur ses photos Instagram, où bien que ne montrant pas ses attributs comme d’autres personnes le feraient normalement sur leurs réseaux sociaux, c’est précisément ce qui fait de la belle mannequin une icône des photographies, dans lesquelles il semblerait aisément former «l’art nouveau», ceci pour son style et ses couleurs un peu proches de ce courant artistique du modernisme.

J’ai le sentiment que vous êtes sorti du dessin animé Les Aventures de Pippi Longstocking ou que vous êtes sa précieuse version humaine d’ailleurs », a écrit l’un de ses fans.

Pour de nombreux internautes et fans de la belle Natalia Tellez Elle ressemble à un personnage de dessin animé, un film pourrait même être le portrait d’une peinture romantique qui semble avoir pris vie, il ne fait aucun doute que la conductrice ne conquiert que par sa présence.

Bien que pour certains fans, cela soit suffisant en l’écoutant parler, cela augmente de manière exponentielle, car le actrice et la présentatrice de télévision a le don de s’exprimer que vous pourriez facilement le faire pendant des heures et ne pas vous ennuyer, cela arrive souvent quand elle partage ses opinions sur “Netas Divinas” et raconte certaines de ses expériences, non seulement elle a gagné l’affection du public mais aussi de la production et ses compagnons.

Vous avez les yeux pleins de magie à la recherche du trésor de l’amour », a écrit l’un de ses admirateurs.

Sans aucun doute Natalia Téllez provoque des soupirs parmi ses millions de fans en raison de sa douceur, de sa personnalité et de son caractère que plus d’un aime, rien qu’en la voyant dans ses publications elle tombe aussitôt bien, cela montre qu’elle n’est pas une femme prétentieuse et arrogante, au contraire son humilité se transmet à travers ses images.

En premier Photo qu’elle a partagé apparaît en gros plan, avec son regard vers le ciel montrant ses immenses yeux bruns et ses belles taches de rousseur, dans la deuxième image elle apparaît en plein cuir elle est confortablement grimpée sur l’arbre, elle ressemble à une experte en la matière.

Peut-être que la troisième image était la plus adorable des trois car elle semble dessiner un beau sourire que nous la voyons rarement montrer dans ses photographies, elle y apparaît généralement un peu sérieuse.

