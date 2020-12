Amazon a retiré une poupée avec une description de produit raciste après avoir provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux. La société derrière la poupée, Doli Yearning, a décrit le jouet de 14 pouces de hauteur d’une petite fille noire comme ayant des tresses “sales”. Cependant, les poupées de filles blanches de la société n’incluent pas de descriptions de la couleur de leur peau ou d’adjectifs sourcils sur leurs cheveux.

La poupée était vendue sur le marché numérique d’Amazon pour 49,99 $, selon TMZ. La poupée fille noire a été décrite comme “Doli Yearning 14 pouces Adorable Black Doll avec jupe rouge décontractée et couleur Dirty Braid Fashion Superbe poupée pour les 3 ans et plus Interactive Playtime Produit de sécurité sans BPA bien conçu Boîte de collection.” C’est très différent de la description d’une poupée représentant une fille blanche. Même si la poupée a les cheveux enroulés en petits pains, cela n’est pas noté. «Poupée adorable de 14 pouces de Doli Yearning avec costume en denim et bandeaux colorés Fashion Superbe poupée pour les enfants de 3 ans et plus. Produit de sécurité interactif sans BPA.

Doli Yearning est une entreprise chinoise qui vend des produits sur Amazon depuis moins d’un an. Amazon a déclaré à TMZ que la description offensive du produit avait été supprimée. Cependant, d’autres poupées Doli Yearning sont toujours disponibles, dont une représentant une fille noire différente. Le titre de cette poupée ne mentionne pas ses cheveux mais note toujours la couleur de sa peau. “Doli Yearning 14 pouces Adorable Poupée Noire avec Costume Robe Jaune et Bandeau Jaune à la Mode Superbe Poupée pour les 3 ans et plus Jeu interactif sans BPA Produit de sécurité bien conçu Boîte à collectionner », lit-on dans la description.

Qu’est-ce que le fu @ k est ce @ amazon⁉️ Coloré?

Sale? #RacistDoll pic.twitter.com/o0PoLAzxi0 – Christopher 🇺🇸 Proud Dem (@cwebbonline) 5 décembre 2020

Ce n’est pas la première fois que les utilisateurs de médias sociaux trouvent une description de produit offensante répertoriée par un vendeur sur Amazon. En août, un cordonnier britannique vendait une chaussure marron avec sa couleur décrite comme «N – marron». Amazon a déclaré à TMZ que le produit avait été supprimé. “Tous les vendeurs doivent suivre nos directives de vente et ceux qui ne le font pas seront soumis à des mesures, y compris la suppression potentielle de leur compte”, a déclaré la société à l’époque. “Le produit en question n’est plus disponible.”

Booooooo Amazon⚡️👎🏼 pic.twitter.com/ktwBX7OaCm – Dazzla⚡ (@ 1Dazza1) 5 décembre 2020

En octobre, des membres des Proud Boys, qui sont considérés comme un groupe haineux, ont tenté de vendre des chemises personnalisées avec les expressions «prendre du recul» et «rester à l’écart» après que le président Donald Trump eut fait ces commentaires lors du premier débat présidentiel. Amazon a rapidement retiré les chemises. La société n’autorise pas les vendeurs à lister des articles qui “promeuvent, incitent ou glorifient la haine ou la violence envers toute personne ou groupe. Cela inclut les produits qui contiennent des éléments violents ou offensants qui n’ont aucune signification historique”, selon une déclaration sur son site.

Je ne suis plus surpris et c’est triste. Ce n’est qu’à cause des médias sociaux qu’ils sont exposés. C’est ce à quoi NOUS faisons face depuis des siècles. Donc, fondamentalement, parce que ses cheveux sont tressés, ils sont sales? Nan … Honte à eux !!! – Patricia (@ Patrici09633911) 5 décembre 2020

bla bla bla … vous avez fini. c’est un vendeur tiers. tout le monde s’en fout. arrêtez de remuer le pot. – steve (@vegasknight) 5 décembre 2020

Certains utilisateurs de Twitter ne sont pas d’accord pour qualifier la description de la poupée de raciste. “Je suis noir et je ne vois rien de raciste à ce sujet”, a écrit une personne.

Les traducteurs frappent à nouveau! Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai énervé quelqu’un ou je me suis énervé en en utilisant un 😂🤣. Ecoutez. Je pense qu’Amazon devrait surveiller davantage les fournisseurs étrangers car l’anglais n’est pas leur première langue et ils n’ont aucune idée du faux pas qu’ils font. 🤷🏾‍♀️ – Tricia Lorraine 🇨🇷🇺🇸🇯🇲 (@One_Sexy_Tica) 5 décembre 2020

