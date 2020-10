Mis à part le Black Friday et le Cyber ​​Monday, Prime Day est devenu l’un des plus grands moments de shopping de l’année. C’est une période de deux jours au cours de laquelle les membres d’Amazon Prime trouveront probablement certains des meilleurs prix à ce jour sur des produits technologiques populaires tels que des jeux, des consoles de jeu, des ordinateurs portables, des téléviseurs 4K, des téléphones, des accessoires pour PC, etc. Et avec Prime Day 2020 qui se déroule si près de la fin de l’année, cette semaine pourrait être le bon moment pour attraper des cadeaux.

Bien sûr, toutes les meilleures offres Prime Day 2020 ne seront pas disponibles sur Amazon. De nombreux autres détaillants, dont Target, Best Buy, Walmart et bien d’autres, proposeront également des offres concurrentes que vous voudrez probablement connaître.

Vous pouvez compter sur nous pour publier les meilleures offres que vous devez connaître, mais si vous voulez être parmi les premiers à être informés des baisses de prix sur les produits qui vous intéressent, vous voudrez vous mettre en place avec un site de suivi des prix. Nous avons inclus quelques-uns de nos exemples préférés ci-dessous, indiquant comment chacun peut vous aider à suivre les offres de manière légèrement différente, avec leurs propres fonctionnalités spéciales.

Ils sont tous gratuits et une fois que vous avez ajouté les produits qui vous intéressent, vous pouvez être tranquille en sachant que vous n’avez pas besoin de prendre d’autres mesures avant le moment de faire un achat.

CamelCamelCamel est le meilleur tracker pour les produits Amazon

CamelCamelCamel suit le prix de chaque produit vendu sur Amazon et peut vous envoyer des alertes lorsqu’ils tombent aussi bas que vous le souhaitez. Une fois qu’un produit atteint un prix que vous avez défini ou inférieur, vous recevrez un e-mail à ce sujet. Ce suivi des prix ne fonctionne que pour les produits sur Amazon, vous devrez donc en utiliser un autre ci-dessous si vous souhaitez suivre l’évolution des prix sur Walmart, Best Buy et autres.

Pour suivre les prix et recevoir des alertes par e-mail, vous devrez créer un compte gratuit. De plus, je suggère d’installer l’extension de navigateur du site, appelée The Camelizer, qui vous permet de voir les tendances de prix produit par produit et vous permet de définir le prix souhaité sans vous éloigner d’Amazon. C’est fantastique et facile à utiliser.

Dès que l’un des produits tombe en dessous du montant défini sur votre alerte de prix, vous recevez instantanément un e-mail. Et si vous avez déjà une liste de souhaits enregistrée sur Amazon, vous pouvez l’importer dans CamelCamelCamel.

Comme CamelCamelCamel, l’extension de navigateur Honey peut suivre les prix des articles qui vous intéressent, et elle vous alertera lorsqu’elle trouvera une offre. Cependant, contrairement au site de suivi des prix ci-dessus, Honey parcourra également chaque site que vous visitez à la recherche de codes d’offre pouvant être appliqués au total de votre paiement pour vous faire économiser encore plus d’argent.

Honey travaille avec Amazon et de nombreux autres détaillants, et vous pouvez ajouter des articles à votre «Droplist», qui n’est en fait qu’une liste de souhaits. Sur Best Buy, par exemple, l’option permettant d’ajouter un article à votre liste apparaît sur l’image du produit, et vous pouvez sélectionner la durée de la surveillance des prix ainsi que le pourcentage de réduction que vous recherchez.

Slickdeals regroupe certaines des meilleures offres sur Internet, comme l’ont découvert son équipe et sa communauté d’utilisateurs. Son site vous permet également de créer des alertes de transaction basées sur des mots-clés, mais elles fonctionnent un peu différemment sur Slickdeals que sur les sites ci-dessus.

Vous pouvez saisir un nom de produit, tel que «Nintendo Switch» ou le nom d’un revendeur, et une fois qu’il est ajouté à votre liste, vous serez informé d’une alerte d’accord s’il répond à vos critères. Vous pouvez le configurer pour vous alerter littéralement de toute transaction relative à votre mot-clé, ou vous pouvez filtrer les offres afin d’être averti si, par exemple, l’accord est suffisamment populaire pour être diffusé sur la page d’accueil de Slickdeals ou si a obtenu une note élevée de la part de la communauté.

Comme vous l’avez peut-être deviné avec son nom, PC Part Picker vous aide à choisir des composants PC compatibles les uns avec les autres, ce qui facilite un peu la tâche déjà ardue de reconstituer une configuration de PC DIY.

Cela en fait un outil crucial, mais c’est aussi un excellent suivi des prix, vous montrant un graphique détaillé qui illustre le mouvement actuel et antérieur du prix d’un composant particulier. Il vous permet de créer le PC de vos rêves, et il peut vous alerter par e-mail des baisses de prix des grands détaillants comme Amazon, Best Buy, Newegg, B&H Photo, etc. De cette façon, vous pouvez, par exemple, choisir d’attendre pour tout acheter jusqu’à ce que ce processeur ou cette carte graphique revienne à un prix inférieur, vous savez qu’il a été atteint auparavant.

Regardez en dehors d’Amazon

Prime Day est un événement énorme qui montre la présence d’Amazon au détail, donc naturellement, d’autres chaînes de vente au détail en prennent note. Vous pouvez parfois trouver de meilleures offres chez Best Buy, Target, Walmart et Newegg. Nous compilerons les meilleures ventes anti-Prime Day une fois qu’elles arriveront. Si la vente d’Amazon n’a pas tout ce que vous voulez ou si vous voulez simplement vous assurer d’obtenir la meilleure offre, magasinez un peu.

Faites confiance aux experts

Nous sommes un groupe de discernement ici à The Verge, alors ne vous inquiétez pas si vous entrez dans Prime Day 2020 sans aucune préparation. Nous rassemblerons les meilleures offres sur la technologie et garderons notre couverture à jour avec les nouveaux articles de vente Lightning tout en éliminant les anciens pour éviter toute déception. Alors marquez les 13 et 14 octobre sur votre calendrier, ajoutez notre couverture à vos favoris et commencez peut-être à mettre un peu d’argent de côté.